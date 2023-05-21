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Учительница, надевшая антивоенную футболку в Нарве 9 мая: я бы сделала это снова

rus.postimees.ee
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Алина Ворончихина, скриншот из видео в социальной сети ТикТок.
Алина Ворончихина, скриншот из видео в социальной сети ТикТок. Фото: Kuvatõmmis

«Я не считаю, что поступать по совести - это что-то неправильное», - сказала в программе ERR «Утро с Ану» Алина Ворончихина, учительница музыки из Ваналиннаской государственной школы, которая 9 мая надела футболку с надписью «Путин х**ло» и подверглась критике со стороны некоторых учеников и родителей.

«Я просто не могла не говорить об этих вопросах, и меня очень беспокоит, что в нашем обществе нет диалога между людьми. Это очень поляризованное общество: одни люди поддерживают одно, другие - другое», - объяснила Алина в эфире «Утра с Ану», почему она решила надеть провокационную футболку.

Алина сказала, что просто хотела дать понять, что она против агрессии Путина: «Конечно, все против войны, но какие источники вы смотрите, это немного другой вопрос».

«Как я уже писала в Instagram, когда я надела эту футболку, было довольно страшно выходить на променад. Я получала много неприятных взглядов. Я видела, что людей фотографировали, снимали на камеру. Мне кажется, молодой человек, который выложил видео, сказал, что меня надо сжечь», - вспоминает Алина 9 мая.

Но когда ведущая Ану Вяльба спросила, сделала бы она то же самое снова, Алина не колеблется. «Да, я бы точно сделала. Конечно, можно обсуждать, была бы я готова к такому напряжению и так далее, но это неважно. Мы живем один раз, и в тот день моя совесть подсказала мне, что я должна пойти туда и донести свою точку зрения. Я не считаю, что поступать по совести - это что-то неправильное», - сказала она.

Смотрите полное интервью:

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