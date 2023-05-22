Роман Викулов ⟩ Нарва не хочет в Россию, господин Кузичкин. Приезжайте и убедитесь!

Публицист и преподаватель Андрей Кузичкин своей статьей «Решительность и жесткость – Нарва не должна превратиться в Донецк» крутит старую шарманку, убеждая аудиторию в том, что Нарва – взрывоопасный город, отколовшийся от прогрессивной Эстонии и мечтающий оказаться в объятиях России. Это не так, а почему – разобрались еще девять лет назад, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
Российская пропаганда зачастую опирается на фейки и передергивания. Кузичкин также ими не брезгует.
Пишет, что инцидент 9 мая, когда пророссийски настроенный нарвитянин Вячеслав Сорокин столкнул на каменную лестницу с высоты в пару метров Даниила Куракина из-за украинского флага в руках парня, «стал осязаемым результатом краха интеграционной политики властей Ида-Вирумаа» (обвинить республиканские власти в провале интеграции публицист, очевидно, не решился, хотя интеграционная политика – это зона ответственности именно государства, а никак не уезда – прим. авт.).
Андрей Кузичкин сообщает, что его потрясло то, что за Даниила никто из находившихся рядом людей не вступился. Отметим, что за него не вступился и товарищ Куракина, молча стоявший рядом и наблюдавший, – все произошло слишком стремительно.
Надеюсь, Кузичкину будет любопытно узнать, что, когда на склоне перед нижним променадом, на котором 9 мая собрался народ, слушая ивангородский концерт, сидели молодые люди с украинским флагом, никому не было до них дела. Никто флаг не вырывал, в потасовку не вступал.
Говоря об истории с молодой нарвской учительницей, пришедшей на променад в футболке с надписью «Путин – х..ло», Андрей Кузичкин игнорирует то, что многих требовавших ее увольнения родителей возмутил не политический посыл высказывания, а использование мата педагогом.
Кузичкин пишет: «И вот свежий пример ментальной агрессии ментально родственных России жителей Нарвы. В условия участия в конкурсе на звание лучшего учителя года внесено требование о необходимости владения эстонским языком на уровне С1. Последовал очередной взрыв возмущения нарвской общественности: "Как можно от учителей нарвских школ требовать владения государственным языком! Просто беспредел и безобразие!" Такие высказывания находятся за гранью здравого смысла (…)».
Это уже чистое, беспримесное вранье. Взрыв возмущения нарвской общественности по поводу того, что кто-то смеет требовать от учителей знания эстонского, был только в фантазиях публициста, видящего в Нарве настоящий оплот путинизма, потенциал превращения в «Донецк».
В 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала конфликта в Донбассе населенную преимущественно русскими Нарву стали часто сравнивать с последним. В приграничный город тогда устремились десятки иностранных журналистов со всех концов света, выясняя, какова вероятность того, что Нарва будет следующей.
Местных коллег они, как правило, просили познакомить с хоть какими-нибудь сепаратистами, общественными деятелями или просто с обывателями, выступающими за присоединение города к РФ или за создание условной «Принаровской республики». К разочарованию приезжающих к нам за сенсацией журналистов, таких было не сыскать.
Идея, что Нарва спит и видит себя в составе РФ, не находила никаких подтверждений.
«Почему Нарва – не потенциальный Донбасс, не Донецк?» – задавались вопросом журналисты и сами находили ответы, общаясь с местными жителями.
Потому что нет никаких политических сил, выступающих даже за автономию города (региона), не говоря уже об отсоединении от ЭР, присоединении к РФ. Потому, что нарвитяне знают, что те же учителя и медики получают в Эстонии несоизмеримо больше их коллег в РФ, да и пенсии здесь значительно выше. Потому, что люди привыкли к тому, что полиция их реально защищает, а в суде можно добиться справедливости. Привыкли к тому, что на выборах может смениться власть.
«Почему же на выборах президента РФ нарвские граждане России голосуют за Путина с активностью Чечни, а на выборах в Госдуму исправно отдают свое предпочтение «Единой России»?» – спрашивали коллеги, выясняя, что у живущих за пределами РФ русских слишком идиллические представления о жизни на исторической родине, ведь с каждодневными проблемами россиян они не сталкиваются, а потому больше доверяют властям РФ.
Поток иностранных журналистов в Нарву постепенно ослабевал, а пару-тройку лет назад вовсе сошел на нет. Начавшаяся 24 февраля 2022 года война в Украине не вызвала всплеска интереса к городу. Вопрос, велик ли у Нарвы потенциал стать новым Донбассом, уже давно закрыт.
Возможно, Нарву можно превратить в «Донецк», если очень постараться, но нарвитяне в этом точно не заинтересованы. Советую Андрею Кузичкину в своих публикациях исходить из этого, а также приехать в Нарву на недельку и самому выяснить ответы на многие вопросы, за которыми к нам не ленились приезжать и из Японии, например.