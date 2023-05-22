Роман Викулов ⟩ Нарва не хочет в Россию, господин Кузичкин. Приезжайте и убедитесь!

Это уже чистое, беспримесное вранье. Взрыв возмущения нарвской общественности по поводу того, что кто-то смеет требовать от учителей знания эстонского, был только в фантазиях публициста, видящего в Нарве настоящий оплот путинизма, потенциал превращения в «Донецк».

В 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала конфликта в Донбассе населенную преимущественно русскими Нарву стали часто сравнивать с последним. В приграничный город тогда устремились десятки иностранных журналистов со всех концов света, выясняя, какова вероятность того, что Нарва будет следующей.

Местных коллег они, как правило, просили познакомить с хоть какими-нибудь сепаратистами, общественными деятелями или просто с обывателями, выступающими за присоединение города к РФ или за создание условной «Принаровской республики». К разочарованию приезжающих к нам за сенсацией журналистов, таких было не сыскать.

Идея, что Нарва спит и видит себя в составе РФ, не находила никаких подтверждений.

«Почему Нарва – не потенциальный Донбасс, не Донецк?» – задавались вопросом журналисты и сами находили ответы, общаясь с местными жителями.