Вопрос читателя: когда я должен сообщить работодателю о несчастном случае на производстве?

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Рейн Рейсберг:

«Если работодатель узнает, что какой-то работник пострадал при выполнении рабочего задания, он должен провести расследование, в ходе которого в числе прочего выяснить, был ли несчастный случай спровоцирован работой или рабочей средой. Для этого должны быть взяты объяснения у лиц, располагающих сведениями о важных обстоятельствах, связанных с несчастным случаем.

В случае, если работник сразу после получения травмы ноги сообщил об этом представителю работодателя, который подтверждает это в своем объяснении, у работодателя имеется связь между полученным во время работы ущербом здоровью и последующей временной нетрудоспособностью. Если работник не выполнил обязательство немедленно сообщить работодателю или его представителю о несчастном случае или риске его возникновения, у работодателя нет возможности получить объяснения от кого-либо, кроме предполагаемого пострадавшего. Поэтому работодателю сложно убедиться, что инцидент произошел в пятницу по время выполнения рабочего задания, а не на выходных при выполнении домашних дел.

О травме ноги, которая на первый взгляд не мешает продолжению работы, нужно сообщать не обязательно руководителю предприятия, а лицу, организующему повседневную работу работника, например, мастеру, начальнику смены или прорабу. В большинстве случаев для работодателя подтверждением служит также информация, полученная от сослуживца пострадавшего, в которой он пересказывает слова коллеги о травме ноги на работе. Речь идет о ситуациях, когда инцидент происходит не в помещении предприятия, а, например, когда двух работников отправляют на дорожные работы.