С 25 мая из летней столицы Эстонии можно будет добраться до Хельсинки

С 25 мая по 13 августа открывается возможность добраться самолетом из Пярну до Хельсинки и обратно. В Пярну на это время будет открыта автобусная городская линия № 24, которая доставит пассажиров из города в аэропорт.
Мэрия Пярну сообщила, что рейсы между Хельсинки и Пярну осуществляются два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Оба дня самолет вылетает из Хельсинки в 13:10 и прибывает в Пярну в 13:55. Рейс из Пярну в Хельсинки отправляется в 14:25 и прибывает в Хельсинки в 15:15, сообщила городская управа. В эти же дни, в четверг и воскресенье, курсирует автобусная городская линия №24.
В феврале этого года Пярну объявил, что авиакомпания Nyxair снова будет перевозить пассажиров по маршруту Пярну-Хельсинки. В сотрудничестве между пярнускими предприятиями, местным самоуправлением и Nyxair прошлым летом также было организовано воздушное сообщение, и в первый сезон заполняемость самолетов на этом маршруте составила почти 60 процентов.
Финский рынок очень важен для Пярну, и 40-минутный перелет позволит финским туристам добираться до Пярну более комфортно и быстро. На прошедшей в январе в Хельсинки ярмарке Matka, крупнейшей туристической ярмарке Северных стран, был отмечен большой интерес к Пярну. Воздушное сообщение также позволит местным жителям быстрее и легче посещать своих северных соседей.