С 25 мая из летней столицы Эстонии можно будет добраться до Хельсинки

Мэрия Пярну сообщила, что рейсы между Хельсинки и Пярну осуществляются два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Оба дня самолет вылетает из Хельсинки в 13:10 и прибывает в Пярну в 13:55. Рейс из Пярну в Хельсинки отправляется в 14:25 и прибывает в Хельсинки в 15:15, сообщила городская управа. В эти же дни, в четверг и воскресенье, курсирует автобусная городская линия №24.

В феврале этого года Пярну объявил, что авиакомпания Nyxair снова будет перевозить пассажиров по маршруту Пярну-Хельсинки. В сотрудничестве между пярнускими предприятиями, местным самоуправлением и Nyxair прошлым летом также было организовано воздушное сообщение, и в первый сезон заполняемость самолетов на этом маршруте составила почти 60 процентов.