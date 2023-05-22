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Зюлейха Измайлова, сменившая Лехтме, принесла присягу

BNS
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Зюлейха Измайлова.
Зюлейха Измайлова. Фото: Sander Ilvest

Зюлейха Измайлова, сменившая в Рийгикогу Иоханну-Марию Лехтме, бывшего руководителя общественной организации Slava Ukraini, принесла присягу в понедельник в большом зале парламента.

«Вступая в должность члена Рийгикогу 15-го созыва, я даю клятву хранить верность Эстонской Республике и ее конституционному строю», - сказала Измайлова.

В конце прошлой недели Йоханна-Мария Лехтме, отозванная из правления общественной организации Slava Ukraini в связи с уголовным делом по статье о присвоении имущества, сложила с себя полномочия депутата Рийгикогу.

«Это мое личное решение. Как член Рийгикогу я буду находиться под повышенным вниманием общественности, что не позволит установить истину или провести справедливое расследование», - сказала она, добавив, что также хочет спасти от незаслуженного давления партию «Ээсти 200».

Йоханна-Мария Летме больше не является членом фракции «Ээсти 200», ее заменила Зюлейха Измайлова.

Напомним, что 9 мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества, чтобы расследовать использование средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. В тот же день совет НКО Slava Ukraini на время расследования отозвал Лехтме из правления организации.

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