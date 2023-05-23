В Таллинне в подвале жилого дома изнасиловали женщину

В редакцию Rus.Postimees поступила информация, что несколько недель назад в подъезде жилого дома в Пыхья-Таллинне была изнасилована женщина. Полиция подтвердила, что такое преступление действительно имело место.
Руководитель группы по расследованию преступлений сексуального характера Пыхьяской префектуры Реймо Райвет рассказал, что изнасилование произошло в начале мая.
«Полиция сразу же приступила к поиску преступника и через два дня он был пойман. Это мужчина, который в декабре прошлого года вышел из тюрьмы. Полиция начала уголовное производство по статье 141 Пенитенциарного кодекса, изнасилование», – добавил он.
Случаи изнасилования в Эстонии происходят довольно редко, однако каждый из них вызывает ужас. Вспомним некоторые из таких случаев.
- В сентябре 2020 года Пярнуский уездный суд признал 27-летнего Яана виновным в изнасиловании и убийстве и приговорил его к 12 годам тюрьмы. Яана обвиняли в том, что в феврале он избил и изнасиловал 61-летнюю женщину. Поскольку жертва получила тяжелые травмы, она скончалась. После этого Яан спрятал труп в лесу.
- В июле 2021 года Харьюcкий уездный суд принял решение, согласно которому физиотерапевт из Бангладеш Мохаммад Делвар Хусейн был признан виновным в изнасиловании. Хусейн работал физиотерапевтом в Таллиннской реабилитационной клинике и в марте 2021 года у него произошел половой акт с клиенткой, на нижнем белье которой позже была обнаружена сперма. Женщина обвинила физиотерапевта в изнасиловании. Прокурор на слушании заявил, что Хусейн воспользовался положением потерпевшей, поскольку она не могла оказать сопротивления. Сам Хусейн заявил в суде, что сожалеет о содеянном, но не считает свой поступок преступлением. Хусейн был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, из которых немедленно отбыть было необходимо четыре месяца.
- В июне 2021 года Харьюский уездный суд приговорил к четырем годам тюремного заключения уроженца Судана Мухаммада Ибрагима Усмана, обвинявшегося в изнасиловании пьяной женщины. Согласно обвинению, в июле 2020 года он доставил женщину от дверей ее дома в свою квартиру в Мустамяэ. Суд счел, что потерпевшая очевидным образом не обращала на на Усмана внимания и не проявляла навязчивости, что подтверждалось выявленными травмами и поведением до и после полового акта. Также Мухаммад снимал женщину на свой мобильный телефон. Суд установил, что подсудимый понимал, что потерпевшая находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, поскольку держал ее в вертикальном положении и чувствовал запах из ее рта. Суд также указал, что Мухаммад работал таксистом и имел возможность общаться с нетрезвыми женщинами. Подсудимый не признал себя виновным и пообещал обжаловать решение суда.
- В марте 2011 года в течение часа были изнасилованы две женщины. Первое изнасилование произошло в 4:00 недалеко от кинотеатра «Космос», второе – около 5:00 в районе улицы Суур-Амеэрика. Жертвы насильника не были знакомы между собой. Полиция и прокуратура расследовала преступление. Удалось ли тогда поймать преступника или преступников, неизвестно.