В Таллинне в подвале жилого дома изнасиловали женщину

«Полиция сразу же приступила к поиску преступника и через два дня он был пойман. Это мужчина, который в декабре прошлого года вышел из тюрьмы. Полиция начала уголовное производство по статье 141 Пенитенциарного кодекса, изнасилование», – добавил он.