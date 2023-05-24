В Эстонии не учат анатомию, зато здесь тоже были «лесные братья»: украинский художник живет в Ласнамяэ и рисует логотипы для Нарвы

И - почти без паузы: «Все красивое закономерно, подчиняется своему порядку. Есть художники-рассказчики, а есть проблематики. Первые рисуют в принципе все, что видят, и все, что им нравится. Поэтому и публике нравится. А проблематики обращаются к общим вопросам истории, политики, общества. Они раскрывают суть, заложенную в форме. И это совсем не то, что всем безоговорочно нравится».

Выбор учителя

Козерацкий вспоминает, что во время учебы определяться пришлось достаточно быстро. После курса анатомии началось освоение жанров, где сразу выявляются интересыц художника. «Я еще не знал, что я скульптор. Но мой будущий учитель, академик Бородай, подошел ко мне и сказал, что я могу не писать заявление, чтобы к нему попасть, потому что я и так уже в его группе. Я подумал – хорошо, что без этой конкуренции».

Академик Василий Бородай и созданная им в соавторстве с Евгением Вучетичем (также академиком) «Родина-Мать» в Киеве. Фото: Wikimedia Commons