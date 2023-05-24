Как пожар повлиял на жизнь столичного района Ласнамяэ

К счастью, в результате пожара никто не пострадал и не госпитализирован. Во всяком случае пока. Тем не менее, и город, и Спасательный департамент предпринимают все возможное, чтобы никто не пострадал сегодня от последствий вдыхания ядовитых веществ.

Основная работа по устранению последствий пожара лежит на Спасательном департаменте, но мы поинтересовались и у столичных властей, какие меры были предприняты в Ласнамяэ, чтобы снизить это влияние.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте рассказал Rus.Postimees, что всем школам и детским садам было разослано распоряжение, которое позволяет руководству детских учреждений самим решать, как организовать сегодня учебный процесс.

«Руководители школ и садов могут при организации учебной деятельности исходить из ситуации на месте. Если они считают, что невозможно проводить учебный процесс, тогда занятия отменяются», - рассказал Канте.

По словам вице-мэра ряд школ и детских садов Ласнамяэ приняли сегодня решение работать в свободном режиме и разослали родителям сообщения о том, что сегодня посещение школы добровольное.Если ребенок не придет, то это не будет прогулом уроков.

Андрей Канте сказал, что утром информация от Спасательного департамента была неоднозначной из-за того, что оповещения пришли людям слишком поздно. Многие из тех, кто живет в других районах или за городом получили сообщения о ядовитом дыме только когда прибыли в Ласнамяэ.

Вспыхнувший вчера пожар на улице Суур-Сыямяэ был виден издалека по черному столбу ядовитого дыма. Фото: Konstantin Sednev

«Это, конечно, сбило многих людей с толку, но по заверениям Спасательного департамента, опасности для здоровья нет», - подчеркнул вице-мэр. Представитель Спасательного департамента тоже сообщил нашей редакции, что никто не пострадал. Однако, на данный момент уже известно о том, что люди стали обращаться к врачам.

Почему загорелось - пока неизвестно

По данным Спасательного департамента, на данный момент информации о причине возгорания нет. «Ответы даст производство, в ходе которого проведут расследование, - рассказал нам пресс-секретарь департамента Сильвер Куузик. - Производство начнется после того, как пожар будет потушен».