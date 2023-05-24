Фото ⟩ Работы по тушению пожара на Суур-Сыямяэ могут продлиться до позднего вечера

Представитель спасательного центра сказал, что пока рано говорить о том, когда могут закончиться спасательные работы: «Мы думаем, что они продлятся до позднего вечера».

Представитель сказал, что в настоящее время на место происшествия доставляется песок, чтобы засыпать им разлитые химикаты. Также привлекается тяжелая техника, чтобы помочь разобрать мусор, и таким образом облегчить доступ к очагу пожару.

Хотя станция по переработке опасных отходов сгорела полностью, приоритетной задачей пожарных является спасение Pakendikeskus, который пока поврежден лишь на четверть.

Во вторник в 17:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Суур-Сыямяэ в деревне Соодевахе волости Раэ горит станция переработки отходов. Позже вечером во вторник руководитель работ по тушению Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал Postimees, что в общей сложности загорелись три здания. «Горят и различные опасные вещества: масла, мазут, аккумуляторы», - добавил он.

Над городом образовалось облако густого черного дыма. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, поскольку дым был ядовитым.

Вызов получил самый высокий уровень опасности. Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Люди были эвакуированы. Радиус опасности был установлен в три километра.