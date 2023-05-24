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Кая Каллас: перед выборами я не знала о проблемах со Slava Ukraini

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас, отвечая в среду на вопросы от оппозиции на инфочасе Рийгикогу, сказала, что не знала до выборов о проблемах с НКО Slava Ukraini, которая подозревается в злоупотреблении пожертвованными средствами.

Депутат от Консервативной народной партии (EKRE) Хелле-Мооника Хельме сказала, что полиция безопасности (КаПо) еще в феврале располагала информацией о злоупотреблении средствами в Slava Ukraini и что о столь крупных инцидентах КаПо всегда информирует премьер-министра. Каллас уверила, что до выборов до нее подобная информация не доходила.

Премьер-министр отметила, что в Эстонии действует принцип разделения властей и потенциальные правонарушения расследуют компетентные учреждения, в чью деятельность правительство не может и не должно вмешиваться.

Госпрокуратура 9 мая возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.

Госпрокурор Трийну Олев пояснила, что как только появились первые подозрения на злоупотребление средствами, прокуратура и полиция приступили к анализу поступающей в правоохранительные органы информации. «Вне уголовного расследования мы собрали информацию в дополнение к опубликованному в СМИ и поддерживали непосредственную связь с украинскими коллегами. На базе собранной информации имеются основания для возбуждения уголовного дела», - сказала Олев.

«Следствие возбуждено по статье о присвоении имущества, но это первичная оценка, которая может измениться в ходе производства. На данный момент подозрения никому не предъявлялись, а то, есть ли основания предъявлять кому-либо подозрения и кому, установит следствие», - сказала Олев.

Поскольку деятельность НКО Slava Ukraini проходила также на территории Украины, важную роль в выяснении обстоятельств сыграет сотрудничество с украинскими правоохранительными органами. Уголовное следствие ведет Центральная криминальная полиция под руководством госпрокуратуры.

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