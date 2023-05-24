Налогово-таможенный департамент предостерегает молодежь от зарплат в конвертах

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает предпринимателям в преддверии каждого лета, что использование любой дополнительной рабочей силы необходимо зарегистрировать в регистре трудовых отношений, а заработную плату, полученную работником, - задекларировать. НТД уделяет в этом году больше внимания повышению осведомленности молодых людей для того, чтобы они были в курсе рисков, связанных с выплатой заработной платы в конверте, а также знали, как себя защищать от таких предложений.
«Риск того, что работнику предложат получить либо всю зарплату, либо ее часть в конверте возрастает именно на сезонных работах, причем он грозит прежде всего молодежи и работникам, едва заступающим на рынок труда. Нашей целью является повышение осведомленности молодых людей, которые знают свои права и разумно могут избегать таких работодателей», - сказал руководитель сферы налогового аудита Марк Мяльтер.
Для того, чтобы достичь эту цель, НТД делится в социальных сетях совместно с создателями контентов так называемыми красными флажками, которые необходимо заметить у потенциального работодателя перед вступлением в трудовые отношения.
«Одним из таких примеров является бесплатный пробный день. Молодые люди должны знать, что бесплатного пробного дня не существует! Как только Вы начинаете работать на кого-то, например, обслуживать клиентов или раскладывать товары по полкам, то это - выполнение работы, за которую вы должны получать плату», - пояснил Мяльтер.
В случае, если на пробный день идут только посмотреть свое будущее рабочее место, а задания и реальная работа не выполняются, то работодатель не обязан за это платить. Только Эстонская касса по безработице предоставляет по закону услугу пробного рабочего дня, которая длится один день и дает работнику возможность попробовать выполнить эту работу.
«Получатель заработной платы в конверте рискует потерять пособия по болезни, сокращению и безработице. Кроме того, его пенсия уменьшится в будущем из-за неуплаченных налогов», - сказал Мяльтер.
«К тому же, получатель зарплаты в конверте всегда находится в более слабом положении в случае возможных трудовых споров, например, если работодатель не выплачивает заработок в обещанном размере работнику, с которым не заключен трудовой договор официально, и позже будет очень сложно востребовать свою заработную плату», - добавил он.
Начисление, декларирование и уплата налогов с заработной платы является обязанностью работодателя. До того, как приступать к работе, каждый работник может проверить самостоятельно в среде e-MTA, зарегистрировал ли работодатель его трудоустройство, а позже - задекларировал ли он заработную плату соответственно требованиям. Сознательно принимая зарплату в конверте, работник должен знать, что он должен задекларировать и такую оплату в своей декларации о доходах за год в качестве полученного дохода, а также с него уплатить подоходный налог.
Сотрудников, которые временно работают, например, на рынках, ярмарках и т.п., тоже необходимо зарегистрировать. НТД максимально упростил регистрацию сезонных работников - это также можно сделать, отправив сообщение. Следует иметь в виду, что помимо сообщения, в течение семи дней необходимо регистрацию дополнить, указав тип работы.
«НТД уделяет этим летом больше внимания на регистрацию сезонных работников. Для того, чтобы повысить налоговую осведомленность о сезонных работах, департамент сотрудничает с организаторами мероприятий, представителями профессиональных объединений и т.д. Мы обязательно будем посещать выборочные мероприятия, чтобы проверить, в порядке ли налоговые дела», - сказал Марк Мяльтер.