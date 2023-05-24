Налогово-таможенный департамент предостерегает молодежь от зарплат в конвертах

«К тому же, получатель зарплаты в конверте всегда находится в более слабом положении в случае возможных трудовых споров, например, если работодатель не выплачивает заработок в обещанном размере работнику, с которым не заключен трудовой договор официально, и позже будет очень сложно востребовать свою заработную плату», - добавил он.

Зарплата в конверте. Иллюстративное фото. Фото: Марко Саарм

Начисление, декларирование и уплата налогов с заработной платы является обязанностью работодателя. До того, как приступать к работе, каждый работник может проверить самостоятельно в среде e-MTA, зарегистрировал ли работодатель его трудоустройство, а позже - задекларировал ли он заработную плату соответственно требованиям. Сознательно принимая зарплату в конверте, работник должен знать, что он должен задекларировать и такую оплату в своей декларации о доходах за год в качестве полученного дохода, а также с него уплатить подоходный налог.

Сотрудников, которые временно работают, например, на рынках, ярмарках и т.п., тоже необходимо зарегистрировать. НТД максимально упростил регистрацию сезонных работников - это также можно сделать, отправив сообщение. Следует иметь в виду, что помимо сообщения, в течение семи дней необходимо регистрацию дополнить, указав тип работы.