Tallinna Vesi: согласно анализам, вода в озере Юлемисте чистая

Директор по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель сообщил в пресс-релизе, что в связи с пожаром на улице Суур-Сыямяэ качество сырой воды, направляемой на водоочистные сооружения, находится под пристальным вниманием. «Мы можем подтвердить, что изменений в качестве воды пока не выявлено. Мы берем пробы как с поверхности воды, так и с глубины 30 см, чтобы можно было оценить содержание возможных загрязнений - как плавающих, так и взвешенных».

Ивар Руубель отметил, что химические и микробиологические показатели воды озера Юлемисте ежедневно анализируются в соответствии с планом контроля источника питьевой воды и природоохранным разрешением, на основании которого определяются мутность воды, цвет, рН, электропроводность, щелочность, окисляемость, содержание бактерий.

«В связи с пожаром на Суур-Сыямяэ мы также проанализировали содержание общего органического вещества и содержание растворенного органического углерода. Обычно эти показатели мы анализируем раз в неделю», - отметил он.

В среду утром также были взяты дополнительные пробы для анализа индикаторов загрязнения, таких как тяжелые металлы и ПАУ. Образцы воды отправляются на анализ в Эстонский центр исследований окружающей среды, который располагает средствами для обнаружения возможного загрязнения полихлорированными бифенилами (ПХБ), перфторированными соединениями (ПФОС) и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ).

«И сегодня, и завтра мы будем анализировать содержание тяжелых металлов в озерной воде, пробы которой мы обычно берем раз в месяц. Что касается дальнейшего плана отбора проб, мы примем решение на основе полученных результатов и продолжим брать дополнительные пробы воды по мере необходимости», - пояснил Руубель.