Россия закрывает консульство Швеции в Петербурге и высылает дипломатов

25 мая посол Швеции в РФ Малена Мард была вызвана в МИД России, где ей сообщили о прекращении деятельности российского генкосульства в Гетеборге. Одновременно принято решение о закрытии генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Работа этих диппредставительств будет прекращена с 1 сентября 2023 года, сказано на сайте российского МИД в четверг.

Москва называет свои действия «ответными» на «непрекращающуюся русофобскую кампанию в Швеции». Однако, поводом для демарша стала апрельская высылка из Швеции пятерых россиян, которые по словам министра иностранных дел Тобиаса Билльстрема, занимались деятельностью «несовместимой с их дипломатическим статусом». На языке дипломатии обычно так называется шпионаж. Стокгольм сообщил о высылке сразу пятерых дипломатов РФ 25 апреля. До этого Швеция высылала троих россиян с дипломатическими паспортами в апреле 2022 года. И тогда речь шла о подозрениях в работе на российскую разведку.

«Посол Швеции была информирована о том, что российской стороной в качестве ответной меры принято решение об объявлении «persona non grata» пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве. Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников», - отмечается в сегодняшнем сообщении российского МИД.

На фоне развязанной Путиным полномасштабной войны России с Украиной высылки российских дипломатов затронули множество стран. Только в апреле 2023 года были высланы сразу 15 сотрудников российского посольства в Норвегии опять же за деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом». 22 апреля МИД РФ сообщал о массовой высылке российских дипломатов из Германии, пообещав «зеркальный» ответ.

Издание Bild сообщало, что из России могут выслать сразу 34 дипломата ФРГ из 90 человек, которые продолжают работу в Москве.