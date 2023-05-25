Показатель бедности? ⟩ Каждый второй потребитель принимает решение о покупке на основании низкой цены

Комментируя результаты исследования, директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару отметил, что в сложные экономические времена осведомленность потребителей значительно возросла, и в магазине делается осознанный выбор.

«В ходе последнего опроса покупателей 55% респондентов заявили, что в рамках одной и той же товарной группы они выбирают более дешевые товары, к примеру, товары собственной торговой марки. Также покупают много товаров со скидкой, например, товары, срок годности которых заканчивается в этот же день, выбирают 57% покупателей», добавил он.

Нийтару пояснил, что общее покупательское поведение потребителей в магазинах продолжает показывать, что покупки совершают обдуманно и в меньших количествах, а также осознанно выбирают товары по акциям и со скидками.

Результаты исследования показали, что группами, наиболее предпочитающими выгодные покупки, являются пожилые люди и молодые люди в возрасте до 20 лет, люди с доходом ниже среднего, а также жители Ида-Вирумаа и Рапламаа.

«Однако магазины могут влиять на ценообразование лишь в определенной степени, значительная его часть исходит от ценообразования производителей, а также от налоговой политики. По нашим оценкам, потребителям сейчас нужна стабильность, и уж точно не дальнейшее повышение налогов, которое приведет к очередному росту цен», - пояснил Нийтару.