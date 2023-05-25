В весеннем опросе клиентов, проведенном Prisma, 55% респондентов заявили, что при совершении покупки они выбирают в той же товарной группе более дешевый товар. В опросе, проведенном в конце прошлого года, более дешевый товар предпочли бы почти на десять процентных пунктов меньше людей.
Показатель бедности? ⟩ Каждый второй потребитель принимает решение о покупке на основании низкой цены
Комментируя результаты исследования, директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару отметил, что в сложные экономические времена осведомленность потребителей значительно возросла, и в магазине делается осознанный выбор.
«В ходе последнего опроса покупателей 55% респондентов заявили, что в рамках одной и той же товарной группы они выбирают более дешевые товары, к примеру, товары собственной торговой марки. Также покупают много товаров со скидкой, например, товары, срок годности которых заканчивается в этот же день, выбирают 57% покупателей», добавил он.
Нийтару пояснил, что общее покупательское поведение потребителей в магазинах продолжает показывать, что покупки совершают обдуманно и в меньших количествах, а также осознанно выбирают товары по акциям и со скидками.
Результаты исследования показали, что группами, наиболее предпочитающими выгодные покупки, являются пожилые люди и молодые люди в возрасте до 20 лет, люди с доходом ниже среднего, а также жители Ида-Вирумаа и Рапламаа.
«Однако магазины могут влиять на ценообразование лишь в определенной степени, значительная его часть исходит от ценообразования производителей, а также от налоговой политики. По нашим оценкам, потребителям сейчас нужна стабильность, и уж точно не дальнейшее повышение налогов, которое приведет к очередному росту цен», - пояснил Нийтару.
В исследованиях потребительских корзин газеты «Postimees» потребительская корзина Prisma была признана самой выгодной 21 раз, в том числе и по результатам последнего майского исследования.
В ходе опроса покупателей выяснилось, что эстонские продукты имеют сильную потребительскую базу - 31%, или почти каждый третий клиент, ответил, что отдает предпочтение эстонским продуктам независимо от цены. Эта доля была такой же и в предыдущем опросе. Этой весной Prisma выделила в своих магазинах эстонские продукты, а также представила их производителей.
По данным исследования, в целях экономии потребители в первую очередь готовы отказаться от четырех источников расходов: питание вне дома, алкоголь и табак, хобби и товары для хобби, товары для дома и электроника.
Оценивая собственное экономическое положение, 88% респондентов ответили, что оно, по крайней мере, удовлетворительное. Из них 32% оценили свое материальное положение как хорошее.