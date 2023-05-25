Во время международной операции на Балтике обезврежено 50 морских мин

Корабль также обнаружил более 20 минных якорей. Всего в ходе операции с другими кораблями противоминной обороны НАТО было обнаружено и обезврежено 50 морских мин. Разминированием также занимались саперы из группы по борьбе с подводными лодками Службы портовой и береговой обороны ВМС.

Операция Open Spirit 23 - это продолжающиеся усилия стран Балтии совместно с другими международными партнерами по обезвреживанию морских мин и других взрывных устройств, оставшихся после Первой и Второй мировых войн и послевоенного периода, на морском дне Балтийского моря, принадлежащем Литве, Латвии и Эстонии. В этом году учения проходили в Балтийском море в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.