Ультраправый активист в США получил за штурм Капитолия 18 лет тюрьмы

Лидера американской ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса приговорили к самому суровому на данный момент наказанию для участников штурма Капитолия в январе 2021 года. Активист свою вину не признал. Трамп, в случае возвращения его на президентский пост, обещал помиловать таких, как Родс.
Федеральный суд США приговорил основателя ультраправой организации Oath Keepers («Хранители присяги») Стюарта Родса к 18 годам тюрьмы за руководство участниками штурма Капитолия после поражения Дональда Трампа на выборах президента США.
Гособвинение просило назначить для 56-летнего мужчины наказание в виде 25 лет лишения свободы по обвинению в заговоре с целью мятежа. Свою вину бывший адвокат Родс, который бил лишен статуса, не признал. Выступая в суде, он не раскаялся.
«Я - политический заключенный, и, как и у президента Трампа, мое единственное преступление - выступать против тех, кто разрушает нашу страну, - цитирует CNN речь Родса перед оглашением приговора. - Я считаю, что эта страна невероятно разделена, и это судебное преследование усугубляет ситуацию. Это заставит людей почувствовать, что это правительство еще более нелегитимно, чем раньше».
В свою очередь судья Амит Мехта, вынося приговор, обратился напрямую к подсудимому.
«Смею сказать, мистер Роудс, и я никогда не говорил этого никому, кому вынес приговор, вы представляете постоянную угрозу и опасность для нашей демократии и устройства этой страны, - произнес судья. - Чего мы абсолютно не можем допустить, так это группы граждан, которые из-за того, что им не нравятся результаты выборов, которые не верят, что закон соблюдается должным образом, разжигают революцию. Вот что ты сделал».
Прокурор называл действия Родса «терроризмом», несмотря на то, что подсудимый отрицал свою причастность к действиям штурмовиков 6 января 2021 года.
«Он был тем, кто организовывал команды в тот день. Он был причиной того, что они оказались в Вашингтоне. Хранителей Клятвы там бы не было, если бы не Стюарт Роудс, я не думаю, что кто-то утверждает обратное. Это он отдал приказ идти, и они пошли», - говорил во время приговора судья Мехта.
Родс и девять других членов «Хранителей присяги» были арестованы в январе 2022 года. Виновным в подстрекательстве к мятежу и фальсификации улик вместе со своим соратником Келли Меггсом Родс был признан присяжными еще 29 ноября 2022 года.
В отличие от Родса Меггс раскаялся и даже плакал в суде, извиняясь перед членами своей семьи.
«Мне жаль, что я причастен к событию, которое оставило такую черную метку на нашей стране», - цитирует CNN обращение Меггса к судье.
Соратник лидера группировки в итоге был приговорен к 12-ти годам тюрьмы.
6 января 2021 года сторонники Трампа, проигравшего выборы президента США Джо Байдену, взяли штурмом здание конгресса во время утверждения итогов выборов. В ходе беспорядков погибли пять человек. Около полутора сотен полицейских получили ранения. Правоохранительные органы США считают основными подстрекателями и руководителями беспорядков членов ультраправых организаций. Всего в настоящее время по делам о штурме Капитолия проходят более тысячи человек. Из тех обвиняемых, которыми руководил Родс, за различные федеральные преступления судом присяжных ранее были осуждены уже 22 человека. Виновными в подстрекательстве к мятежу вместе с Родсом признаны восемь человек.
Дональд Трамп ранее демонстрировал поддержку преступникам, заявляя, что в случае своего возвращения на пост президента США, он их помилует. При этом президент США в 2016-2020 годах оговорился, что не сможет помиловать всех, но «значительную часть из них».
В настоящее время Дональд Трамп является фигурантом судебного разбирательства, но не по преступлениям связанным с событиями 6 января 2021 года. Rus.Postimees анализировал шансы политика вновь стать президентом.