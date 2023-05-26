Ультраправый активист в США получил за штурм Капитолия 18 лет тюрьмы

Федеральный суд США приговорил основателя ультраправой организации Oath Keepers («Хранители присяги») Стюарта Родса к 18 годам тюрьмы за руководство участниками штурма Капитолия после поражения Дональда Трампа на выборах президента США.



Гособвинение просило назначить для 56-летнего мужчины наказание в виде 25 лет лишения свободы по обвинению в заговоре с целью мятежа. Свою вину бывший адвокат Родс, который бил лишен статуса, не признал. Выступая в суде, он не раскаялся.

«Я - политический заключенный, и, как и у президента Трампа, мое единственное преступление - выступать против тех, кто разрушает нашу страну, - цитирует CNN речь Родса перед оглашением приговора. - Я считаю, что эта страна невероятно разделена, и это судебное преследование усугубляет ситуацию. Это заставит людей почувствовать, что это правительство еще более нелегитимно, чем раньше».

В свою очередь судья Амит Мехта, вынося приговор, обратился напрямую к подсудимому.

«Смею сказать, мистер Роудс, и я никогда не говорил этого никому, кому вынес приговор, вы представляете постоянную угрозу и опасность для нашей демократии и устройства этой страны, - произнес судья. - Чего мы абсолютно не можем допустить, так это группы граждан, которые из-за того, что им не нравятся результаты выборов, которые не верят, что закон соблюдается должным образом, разжигают революцию. Вот что ты сделал».