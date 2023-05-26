В четверг вечером Таллинская станция отходов загорелась снова

В 20:51 спасателям поступило сообщение о дыме, идущем из Pakendikeskus на улице Суур-Сыяэмяэ в деревне Соодевахе волости Раэ. Прибывшие на место спасатели выяснили, что под обломками сгоревшего несколько дней назад здания горит мусор, и потушили его к 21:54.