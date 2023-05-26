Сербия стягивает войска к границе с Косово. В регионе начались беспорядки после выборов

Президент Сербии отправил армию к границе с Косово после столкновений жителей города Звечан с полицией. Беспорядки в приграничном косовском городе вспыхнули вслед за выборами, которые бойкотировало сербское население.
Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее подразделениям приблизиться к границе с Косово.
«Отдан приказ о срочной переброске (войск) к границе с Косово, - цитирует Вучича Reuters днем в пятницу. - Понятно, что террор против сербской общины в Косово имеет место».
Беспорядки в приграничном косовском городе Звечан вспыхнули, когда местные жители попытались помешать победителю на выборах мэра пройти в здание муниципалитета.
Zvecan trenutno... pic.twitter.com/Ogm15jI6JR— Dejo (@samodejo01) May 26, 2023
Полиция Косово применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
On the day of the govt-sponsored rally in Belgrade, Serbia’s president @AVucic raises the combat readiness of the Serbian Army as clashes between Kosovo Serbs & @Kosovo_Police erupt in Zvecan, one of the Serb-majority municipalities in the north of Kosovo. pic.twitter.com/BqSYS70Nao— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) May 26, 2023
Сообщается о горящих автомобилях. В том числе на кадрах с места событий заметен пылающий автомобиль полиции.
Zvečan trenutno pic.twitter.com/fRc79npxLX— Vlajko (@Vlajko55114895) May 26, 2023
Reuters отмечает, что прошедшие 23 апреля выборы бойкотировались сербским населением этого района Косово в знак протеста против того, что их требования о большей автономии не были выполнены. Сербы на севере Косово являются этническим большинством, в то время как во всем Косово 90% населения являются албанцами.
В результате бойкота, который поддержали около 50 000 человек, явка на выборах составила всего 3,47%. Формальным победителем выборов в Звечане стал этнический албанец. Аналогичная ситуация сложилась еще в трех муниципалитетах в регионе.
Местные сербы до сих пор не признают независимость Косово от Сербии после ее провозглашения в 2008 году. В конце 90-х годов между Белградом и Приштиной разгорелся вооруженный конфликт, где Косово было поддержано НАТО.
Ранее устно согласованный властями Косово и Сербии план по разрядке напряженности через предоставление большей автономии сербскому населению региона был поддержан странами Запада, напоминает Reuters.
Беспорядки в этой точке на карте Европы вспыхивают регулярно. Белград не признает независимость Косово. Rus.Postimees в августе 2022 года вместе с экспертом, знакомым с политической ситуацией на Балканах, анализировал перспективы Кремля провоцировать нестабильность на территории бывшей Югославии.
В настоящее время независимость Косово признана 89 государствами ООН. 16 государств ООН ранее отозвали свои решения о признании Косово. Не признавали и не признают независимость этого южного региона бывшей Югославии 73 государства ООН.