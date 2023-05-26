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Сербия стягивает войска к границе с Косово. В регионе начались беспорядки после выборов

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rus.postimees.ee
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Последствия беспорядков в Косово недалеко от границы с Сербией, 26 мая 2023 года.
Последствия беспорядков в Косово недалеко от границы с Сербией, 26 мая 2023 года. Фото: REUTERS / Valdrin Xhemaj

Президент Сербии отправил армию к границе с Косово после столкновений жителей города Звечан с полицией. Беспорядки в приграничном косовском городе вспыхнули вслед за выборами, которые бойкотировало сербское население.

Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее подразделениям приблизиться к границе с Косово.

«Отдан приказ о срочной переброске (войск) к границе с Косово, - цитирует Вучича Reuters днем в пятницу. - Понятно, что террор против сербской общины в Косово имеет место».

Беспорядки в приграничном косовском городе Звечан вспыхнули, когда местные жители попытались помешать победителю на выборах мэра пройти в здание муниципалитета.

Полиция Косово применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Сообщается о горящих автомобилях. В том числе на кадрах с места событий заметен пылающий автомобиль полиции.

Reuters отмечает, что прошедшие 23 апреля выборы бойкотировались сербским населением этого района Косово в знак протеста против того, что их требования о большей автономии не были выполнены. Сербы на севере Косово являются этническим большинством, в то время как во всем Косово 90% населения являются албанцами.

В результате бойкота, который поддержали около 50 000 человек, явка на выборах составила всего 3,47%. Формальным победителем выборов в Звечане стал этнический албанец. Аналогичная ситуация сложилась еще в трех муниципалитетах в регионе.

Местные сербы до сих пор не признают независимость Косово от Сербии после ее провозглашения в 2008 году. В конце 90-х годов между Белградом и Приштиной разгорелся вооруженный конфликт, где Косово было поддержано НАТО.

Ранее устно согласованный властями Косово и Сербии план по разрядке напряженности через предоставление большей автономии сербскому населению региона был поддержан странами Запада, напоминает Reuters.

Беспорядки в этой точке на карте Европы вспыхивают регулярно. Белград не признает независимость Косово. Rus.Postimees в августе 2022 года вместе с экспертом, знакомым с политической ситуацией на Балканах, анализировал перспективы Кремля провоцировать нестабильность на территории бывшей Югославии.

В настоящее время независимость Косово признана 89 государствами ООН. 16 государств ООН ранее отозвали свои решения о признании Косово. Не признавали и не признают независимость этого южного региона бывшей Югославии 73 государства ООН.

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