Сербия стягивает войска к границе с Косово. В регионе начались беспорядки после выборов

В результате бойкота, который поддержали около 50 000 человек, явка на выборах составила всего 3,47%. Формальным победителем выборов в Звечане стал этнический албанец. Аналогичная ситуация сложилась еще в трех муниципалитетах в регионе.

Местные сербы до сих пор не признают независимость Косово от Сербии после ее провозглашения в 2008 году. В конце 90-х годов между Белградом и Приштиной разгорелся вооруженный конфликт, где Косово было поддержано НАТО.