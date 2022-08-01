Балканы вновь стали «горячей точкой». После решения властей Косово изменить правила проезда в республику, когда гражданам Сербии предстоит переоформление транспортных средств для въезда на территории, контролируемые Приштиной, на севере Косово зазвучали выстрелы, а транспортное сообщение было прервано. Власти Сербии и Косово усилили военное присутствие на границе. Одни эксперты пророчат новую войну в Европе, другие видят руку Кремля. Rus.Postimees узнал у эксперта центра Карнеги, специалиста по Балканам Максима Саморукова, что стоит за нынешним обострением, и насколько оно угрожает старой новой войной Европе, где и так идет крупномасштабная война в Украине.
«У России нет людей в Сербии и Косово, чтобы устроить войну»
- СМИ пишут, что Сербия и Косово на грани новой войны. Что на самом деле случилось на Балканах на рубеже июля августа 2022 года, что заставляет вот так подавать информацию о напряжении на границе частично признанной части бывшей Югославии?
- Случилось очередное обострение, когда косовские власти начали выдвигать дополнительные требования по всяким бюрократическим вопросам, которые затрудняют жизнь сербам в Косово. А сербы в ответ начинают возводить баррикады и обращаться за защитой к Белграду. Там может быть стрельба, взрывы, перегороженные улицы. Все это и создает ощущение, что вот-вот опять будет война. Особенно в сочетании с известными событиями 90-х и на фоне событий в Украине.
- То есть не так и не правы те, кто во всем видит «руку Москвы»? Есть те, кто утверждает, что это именно Москва вот так работает сейчас внутри Косово.
- Нет, я так не думаю. Это придумано не в Кремле. В мире есть другие силы, которые действуют, исходя из других личных интересов. Это придумали местные лидеры Сербии и Косово. В их ситуации, по сути, это единственный способ давления на Запад. Обе страны: и Косово, и Сербия сильно зависят от западной помощи в силу своего расположения. Обе эти страны остаются под сильным западным давлением с точки зрения урегулирования, реформ и тому подобных процессов.
Единственный способ снизить это самое давление – показать, что если вы слишком сильно давите, то у нас тут могут случиться страшные обострения, или, не дай бог, снова начнется война. Они это и показывают с конечной целью снизить западное давление на самих себя. Им важно продемонстрировать, что нынешнее руководство этих стран способно договариваться, способно контролировать страсти местного населения. Сначала вы делаете намек, что все может быть хуже. Потом вы это отматываете назад: смотрите, какие мы замечательные, мы предотвратили страшное.
- Насколько мудры местные лидеры настоящего времени? Вчерашний Вучич, который «молится за мир», показался несколько перепуганным парнем.
- Вучич вообще всегда выступает очень драматично. С кучей эмоций. Он любит так делать. Это просто его стиль. На самом деле, Вучич сейчас один из главных бенефициаров этого обострения. Он сейчас находится под очень серьезным западным давлением не только по теме Косово, но и по теме России. По теме введения антироссийских санкций, присоединения к западным санкциям. И ему нужно показать Западу, что он незаменим. Что Запад нуждается именно в таком лидере, как Вучич, несмотря на все его недостатки.
И сейчас он говорит: смотрите, на севере Косово творится бог знает что, баррикады, стрельба, кричат, пишут, что сербские радикалы рвутся освобождать эти части Косово, косовские радикалы с другой стороны туда рвутся. Он показывает: приду, разрулю, я способен, но вы меня цените, как того единственного, кто знает, как удерживать всю эту реваншистскую радикальную Сербию в узде, направлять это все в конструктивное русло.
- В этом смысле Вучич на самом деле сам себе хозяин?
- Получает ли он приказы из Москвы? Нет. Не получает. Как вы себе представляете вообще механизм получения приказов из Москвы? Сербия – страна, абсолютно интегрированная в Европу. И с точки зрения экономики, и простых человеческих отношений, и всех элитных дел и контактов. Это абсолютно европейская страна. Какой рычаг у Москвы давать указания Вучичу? Это не Белоруссия Лукашенко.
- Но секретарь Совбеза РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев же часто летает в Белград. О чем то договариваются. Дружат.
- Ну, съездил туда Патрушев. Что поменялось?
- Оппозиционеров российских ему сдают сербские коллеги. Об этом хорошо известно. Про это Владимир Кара-Мурза до попадания в тюрьму много рассказывал.
- Это была небольшая услуга, оказанная Кремлю местными спецслужбами. Но по всем серьезным экономическим вопросам Сербия зависит от Европы гораздо больше, чем от России. Даже в энергетике.Как мы видим, Сербия готова национализировать газпромовские структуры в стране просто потому, что не может не выполнять европейские санкции.
- С Вучичем разобрались. Что нужно от ЕС сейчас, в 2022 году косовским лидерам, если мы соглашаемся, что это история ради выгод?
- Косово надо привлечь к себе внимание, потому что про них забыли. Страна по прежнему не признана всеми членами ЕС (страна признана 98 странами - членами ООН, в том числе Эстонией – прим.ред.). Даже такие простые вещи, как отмена виз для граждан Косово, по прежнему откладываются. И это происходит много лет. С точки зрения Косово давление на Сербию идет совершенно недостаточное. Новый лидер Косово Альбин Курти (премьер Косово с марта 2021 года – прим.ред.) – на самом деле относительно новый человек. Он, в отличие от многих политиков Косово, не участвовал в освободительной армии Косово. Он не полевой командир, он из следующего поколения лидеров. С его приходом к власти связывались большие надежды. Но, так как он пришел в COVID, потом началась война в Европе и общее ухудшение ситуации на континенте, сильно продвинуться у него не получилось. Ему сейчас нужно компенсировать некоторое отсутствие поражающих воображение успехов во внутренней политике. И проще всего это компенсировать через обострение с Сербией. Он изначально был довольно националистично настроен. Сейчас он пытается сдвинуть повестку от внутренних проблем на тему противостояния с Сербией, что всегда безотказно работает.
- Насколько ситуация опасна для стабильности в Европе, если действительно запылает? Натовские военные из KFOR заявили, что готовы вмешаться в случае обострения.
- Чтобы началась война, нужно, чтобы стороны хотели ее начать. Сложно начать войну, когда ни одна из сторон не хочет начинать войну. И в данном случае обе стороны не хотят начинать войну. И, прежде всего, этого не хочет руководство обеих сторон. Но все хотят обострения для показухи. Весь смысл изначального расчета на показуху теряется, если вы переходите к реальной войне. Тогда будут действовать совсем другие механизмы. Никакого особого риска войны я не вижу. Тем более, что там находится довольно большой миротворческий контингент НАТО. Но самое главное, что сейчас не та ситуация, когда там это все начиналось в 90-е годы. Есть куча возможностей для того, чтобы контролировать любое обострение. Во-первых, все этнические общины там давно живут раздельно. Все они разъехались, и стоклновения реальные устраивать гораздо сложнее. Общества стали гораздо более старые и уставшие. Есть миротворцы. Есть гигантская эмиграция любых активных и неспокойных элементов в страны Западной Европы. Усталые, старые насквозь коррумпированные общества, которые думают о том, как им лучше добывать западную поддержку. Про войну там никому не интересно давным давно.
- Будет ли Россия вмешиваться?
- Россия в эту ситуацию может быть и была бы рада вмешаться, но в конфликте нет стороны, которая бы пригласила Россию. Даже Сербия не хочет приглашать Россию в этот процесс, потому что для Сербии целевая аудитория – Запад. Вучич работает на Запад, что проказать им, что всего недостатки, его «пророссийскость», тоталитарные замашки и тому подобные вещи надо потерпеть, потому что он единственный, кто может контролировать ситуацию в регионе и не допускать новых вооруженных конфликтов. Россия же влезет в это всерьез и только помешает достижению эффекта на Западе.
- У России нет своих людей там, если дестабилизация – выгодна Москве как цель сама по себе?
- У России недостаточно там присутствия на земле, чтобы иметь возможность влезть в ситуацию в обход сербского руководства. Есть радикальные сербские группы националистов, которые очень пророссийские и готовые биться за Косово. Но они так же лояльны не только России, но и Вучичу. И Вучичу они лояльны гораздо больше. Он их контролирует с гораздо большей эффективностью, чем Россия. Точнее, Россия их не контролирует вообще. Нет у России там людей, чтобы устроить войну или нечто подобное.