«У России нет людей в Сербии и Косово, чтобы устроить войну»

- В этом смысле Вучич на самом деле сам себе хозяин?

- Получает ли он приказы из Москвы? Нет. Не получает. Как вы себе представляете вообще механизм получения приказов из Москвы? Сербия – страна, абсолютно интегрированная в Европу. И с точки зрения экономики, и простых человеческих отношений, и всех элитных дел и контактов. Это абсолютно европейская страна. Какой рычаг у Москвы давать указания Вучичу? Это не Белоруссия Лукашенко.

- Но секретарь Совбеза РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев же часто летает в Белград. О чем то договариваются. Дружат.

- Ну, съездил туда Патрушев. Что поменялось?

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин (слева) позирует с Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности Кремля, в Москве, 3 декабря 2021 года. Сербия и Россия договорились совместно бороться с «цветными революциями», которые, по их словам, являются инструментом Запада для дестабилизации «свободных государств». Фото: AP

- Оппозиционеров российских ему сдают сербские коллеги. Об этом хорошо известно. Про это Владимир Кара-Мурза до попадания в тюрьму много рассказывал.

- Это была небольшая услуга, оказанная Кремлю местными спецслужбами. Но по всем серьезным экономическим вопросам Сербия зависит от Европы гораздо больше, чем от России. Даже в энергетике.Как мы видим, Сербия готова национализировать газпромовские структуры в стране просто потому, что не может не выполнять европейские санкции.

- С Вучичем разобрались. Что нужно от ЕС сейчас, в 2022 году косовским лидерам, если мы соглашаемся, что это история ради выгод?