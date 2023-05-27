Черный день на дорогах Эстонии: погибли три человека, еще двое пострадали

В пятницу на дорогах Эстонии произошло четыре серьезных ДТП, в которых погибли трое человек и двое получили травмы.
В 01.24 у дома по адресу Сууртюки, 2 в Таллинне произошло ДТП: 33-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 13.44 близ поселка Луйге волости Кийли в Харьюмаа на шестом километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, по предварительным данным, автомобиль Toyota Auris, которым управлял 89-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo FM, которым управлял 51-летний мужчина. Водитель Toyota и ехавшая с ним 87-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.
В 19.00 у дома на улице Ыйсмяэ-теэ, 71 в Таллинне автомобиль KIA, за рулем которого находилась 48-летняя женщина, выезжал со двора и в этот момент в машину справа врезался ехавший на велосипеде 23-летний мужчина. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Тарту в волости Козе в Харьюмаа в столкновении с легковым автомобилем погиб велосипедист. ДТП произошло в 20.30 на 33-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Колу волости Козе, где столкнулись легковой автомобиль, за рулем которого был 84-летний мужчина, и 62-летний велосипедист, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Велосипедист получил серьезные травмы и скончался на месте. Подробности аварии выясняются.