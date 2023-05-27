Черный день на дорогах Эстонии: погибли три человека, еще двое пострадали

В 01.24 у дома по адресу Сууртюки, 2 в Таллинне произошло ДТП: 33-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.44 близ поселка Луйге волости Кийли в Харьюмаа на шестом километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, по предварительным данным, автомобиль Toyota Auris, которым управлял 89-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo FM, которым управлял 51-летний мужчина. Водитель Toyota и ехавшая с ним 87-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

В 19.00 у дома на улице Ыйсмяэ-теэ, 71 в Таллинне автомобиль KIA, за рулем которого находилась 48-летняя женщина, выезжал со двора и в этот момент в машину справа врезался ехавший на велосипеде 23-летний мужчина. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.