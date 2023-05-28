Компания детей нашла таблетки с неизвестным веществом: один ребенок был госпитализирован

В 20.32 в Центр тревоги поступил вызов в Маарду, где по предварительной информации, дети нашли в гараже таблетки неизвестного вещества и один ребенок их съел.

На месте сотрудники бригады скорой помощи установили, что десятилетний мальчик съел десять таблеток с неизвестным веществом. Состояние ребенка указывало на отравление, поэтому мальчика госпитализировали.

Как передала BNS пресс-служба Tallinna Kiirabi, 27 мая во многих странах Европы, в том числе в Эстонии, отмечается День экстренной медицины, в рамках которого Таллиннская служба скорой помощи публиковала на своей странице в Facebook краткое содержание экстренных вызовов, поступающих на номер Центра тревоги 112 в течение 24 часов.

Публикации начались в восемь утра в субботу, вызовы в течение суток отображались с небольшой задержкой после того, как пациент был обслужен и все детали звонка были получены. Отображаемая информация имеет обобщенный характер, соблюдается принцип конфиденциальности данных пациента.