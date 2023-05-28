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Компания детей нашла таблетки с неизвестным веществом: один ребенок был госпитализирован

rus.postimees.ee
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Таблетки. Иллюстративное фото.
Таблетки. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik / Postimees

Таллиннская скорая помощь последние сутки расписывала на своей странице в Facebook содержание звонков на номер 112. Один из таких вызовов был связан с отравлением ребенка.

В 20.32 в Центр тревоги поступил вызов в Маарду, где по предварительной информации, дети нашли в гараже таблетки неизвестного вещества и один ребенок их съел.

На месте сотрудники бригады скорой помощи установили, что десятилетний мальчик съел десять таблеток с неизвестным веществом. Состояние ребенка указывало на отравление, поэтому мальчика госпитализировали.

Как передала BNS пресс-служба Tallinna Kiirabi, 27 мая во многих странах Европы, в том числе в Эстонии, отмечается День экстренной медицины, в рамках которого Таллиннская служба скорой помощи публиковала на своей странице в Facebook краткое содержание экстренных вызовов, поступающих на номер Центра тревоги 112 в течение 24 часов.

Публикации начались в восемь утра в субботу, вызовы в течение суток отображались с небольшой задержкой после того, как пациент был обслужен и все детали звонка были получены. Отображаемая информация имеет обобщенный характер, соблюдается принцип конфиденциальности данных пациента. 

За последние сутки большинство вызовов скорой помощи были связаны с пожилыми людьми и пьяными людьми в бессознательном состоянии. Медикам скорой помощи также пришлось в Таллинне пять раз констатировать смерть людей (подробнее читайте здесь).

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