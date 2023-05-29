Противостоять России в космосе вместе с НАТО будет Япония

«В соглашении будут отмечены киберпространство и космические сферы Пекина и Москвы - как области для более тесного сотрудничества [НАТО и Японии]», - сообщает японская газета Nikkei.

Издание напоминает, что индивидуальная программа партнерства и сотрудничества НАТО с Японией была подписана в Токио еще в 2014 году. Изначально речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности на море и в гуманитарной сфере, но сотрудничество японских военных с коллегами по северо-атлантическому альянсу «в значительной степени выходит за эти рамки».



Совместные японо-европейские наземные, морские и воздушные операции затруднены из-за географии, поэтому на фоне развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине стали более значимыми глубокие связи Японии с НАТО в области кибербезопасности, космической и электромагнитной войн.

«Блок стремится координировать свои действия с Японией в отношении «новых и прорывных технологий», обмениваясь информацией, чтобы гарантировать, что существующие оборонные структуры не будут нейтрализованы такими передовыми технологиями двойного назначения, как искусственный интеллект, биотехнологии и квантовые вычисления», - уточняет Nikkei.



В середине мая стало известно, что к работе в киберцентре НАТО в Эстонии официально присоединилась и Украина.

Профильные ведомства Токио и стран NATO разрабатывают индивидуальную партнерскую программу, которая существенно усовершенствует схемы взаимодействия. Договоренности могут быть официально оформлены на саммите НАТО в Литве в июле этого года, где ожидается присутствие премьер-министра Японии Фумио Кисида.

В начале мая стало известно, что Токио ведет переговоры об открытии представительства НАТО в Японии.