Устройство слежения в машинах жителей Эстонии? В Инспекции по защите данных раскритиковали эту идею

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сказала, что в их учреждении считают, что налог на автомобиль может основываться на пробеге, и в зависимости от региона, в котором человек передвигается, применялся бы различный коэффициент, в сельской местности значительно более низкий.

«В целом такой мониторинг непропорционален и вторгается в личную сферу людей», - прокомментировала советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Катрин Хауг. Она добавила, что, хотя налоговые изменения, несомненно, имеют важную цель налогово-бюджетной политики, при таком подходе определенно следует проанализировать, можно ли достичь этой цели менее нарушающим частную жизнь людей способом.

О приватности говорила и Данилов. «Другой вопрос - защита данных. Готовы ли люди поделиться с государством информацией о том, куда и когда они ездили. В настоящее время выбран путь классического автомобильного налога. Насколько мне известно, Министерство финансов ранее уже пыталось передать его правительству», - сказала Данилов.

В Инспекции защиты данных указали, что, поскольку неточность данных о месте жительства людей в регистре народонаселения составляет несколько десятков процентов, это, вероятно, недостаточно большая неточность, чтобы оправдать начало сбора отдельных данных о ежедневных маршрутах передвижения людей.