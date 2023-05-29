Устройство слежения в машинах жителей Эстонии? В Инспекции по защите данных раскритиковали эту идею

В Инспекции по защите данных считают, что предложение Центра мониторинга развития установить GPS-устройства в машинах людей для сбора налога на автомобили является необоснованным.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов сказала, что в их учреждении считают, что налог на автомобиль может основываться на пробеге, и в зависимости от региона, в котором человек передвигается, применялся бы различный коэффициент, в сельской местности значительно более низкий.
«В целом такой мониторинг непропорционален и вторгается в личную сферу людей», - прокомментировала советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Катрин Хауг. Она добавила, что, хотя налоговые изменения, несомненно, имеют важную цель налогово-бюджетной политики, при таком подходе определенно следует проанализировать, можно ли достичь этой цели менее нарушающим частную жизнь людей способом.
О приватности говорила и Данилов. «Другой вопрос - защита данных. Готовы ли люди поделиться с государством информацией о том, куда и когда они ездили. В настоящее время выбран путь классического автомобильного налога. Насколько мне известно, Министерство финансов ранее уже пыталось передать его правительству», - сказала Данилов.
В Инспекции защиты данных указали, что, поскольку неточность данных о месте жительства людей в регистре народонаселения составляет несколько десятков процентов, это, вероятно, недостаточно большая неточность, чтобы оправдать начало сбора отдельных данных о ежедневных маршрутах передвижения людей.
«Если вся проблема заключается в немногочисленности жителей сельской местности с точки зрения транспортных возможностей, их положение может стать еще более уязвимым, поскольку их частично вынужденному использованию автомобиля не поверят, если они не позволят определять свое местоположение ежедневно», - сказала Хауг.