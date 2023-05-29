Дело об аварии, унесшей жизни юноши и девушки, будет рассмотрено в суде спустя два года

Авария произошла, когда внедорожник BMW X5 столкнулся с мотоциклом Honda на дороге между Юленурме и Ройу. В результате столкновения погибли 17-летний юноша, управлявший мотоциклом, и 15-летняя пассажирка.

После предварительного расследования выяснилось, что авария произошла, когда водитель BMW, 22-летняя женщина, совершала обгон и столкнулась с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение женщине, управлявшей BMW, в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, которое повлекло за собой гибель двух или более человек. Закон предусматривает наказание за это правонарушение в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.