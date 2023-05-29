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Дело об аварии, унесшей жизни юноши и девушки, будет рассмотрено в суде спустя два года

rus.postimees.ee
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На следующий день после аварии погибших 15-летнюю девушку и 17-летнего юношу почтили памятью со свечами и цветами на месте происшествия.
На следующий день после аварии погибших 15-летнюю девушку и 17-летнего юношу почтили памятью со свечами и цветами на месте происшествия. Фото: Margus Ansu

Почти два года назад, 30 августа 2021 года, 17-летний юноша и 15-летняя девушка погибли в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на дороге между Юленурме и Ройу в Тартуском уезде. Суд должен рассмотреть дело этой осенью, спустя более двух лет после аварии.

Авария произошла, когда внедорожник BMW X5 столкнулся с мотоциклом Honda на дороге между Юленурме и Ройу. В результате столкновения погибли 17-летний юноша, управлявший мотоциклом, и 15-летняя пассажирка.

После предварительного расследования выяснилось, что авария произошла, когда водитель BMW, 22-летняя женщина, совершала обгон и столкнулась с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение женщине, управлявшей BMW, в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, которое повлекло за собой гибель двух или более человек. Закон предусматривает наказание за это правонарушение в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.

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