Вопрос читателя: можно ли получить выходной за работу в государственный праздник?

В воскресенье в Эстонии отмечали день Пятидесятницы. За работу в праздничный день работодатель должен выплатить сотруднику двойную заработную плату. Можно ли договориться с работодателем о компенсации отгулом за работу в праздничный день?
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
За работу в праздничный день работодатель должен выплатить сотруднику двойную заработную плату. Работодатель и сотрудник могут договориться о том, что работа, выполненная в праздничный день, будет компенсирована выходным днем. Делается это аналогично компенсации за сверхурочную работу. Другими словами, работник получает единовременную заработную плату за работу в праздничный день, а также единовременную заработную плату за свободное время.
Например:
Сотрудник работает в обычном режиме (то есть восемь часов с понедельника по пятницу) и получает ежемесячную зарплату в размере 1100 евро. В мае работник отработал 22 календарных дня, или 176 рабочих часов, а также отработал восемь часов в государственный праздник 28 мая. Дневная заработная плата работника составляет 50 евро (1100 евро / 22 рабочих дня). Таким образом, в праздничный день работник отработал восемь часов, что, в свою очередь, является сверхурочной работой.
Возможные варианты:
1. Работнику компенсируется как работа в государственный праздник, так и сверхурочная работа. За сверхурочную работу выплачивается 1,5-кратная зарплата, а за работу в праздничный день - двойная зарплата. В этом случае базовая зарплата рассчитывается только один раз, то есть за восемь часов работнику должна быть компенсирована 2,5-кратная заработная плата (двойная заработная плата за работу в праздничный день и 0,5-кратная заработная плата за сверхурочную работу).
Таким образом, работник должен получить 1100 евро за норму часов плюс 2,5-кратный размер заработной платы в размере 125 евро (50 евро × 2,5) за сверхурочную работу в праздничный день. В этом примере работник получит в общей сложности 1225 евро.
2. Сотрудник получает зарплату за работу в праздничный день, а сверхурочная работа компенсируется свободным временем. При этом следует учитывать, что базовая плата не учитывается дважды. Таким образом, в данном случае работник получает 1100 евро за норму часов и двойную оплату за сверхурочную работу в праздничный день (двойную оплату за работу в праздничный день, которая уже включает единую оплату за сверхурочную работу), то есть 100 евро (50 евро × 2).
Кроме того, работник получает свободное время в течение восьми часов, но заработная плата за свободное время уже включена в месячный оклад работника, при условии, что работник использует свободное время за счет нормы часов. В этом примере сотрудник получит в общей сложности 1200 евро и восемь часов свободного времени.
3. В праздничный день работа компенсируется сотруднику свободным временем, но сверхурочная работа оплачивается в 1,5-кратном размере оклада. При этом следует учитывать, что базовая плата не учитывается дважды. В этом случае работник получает 1100 евро за норму часов и 1,5-кратную оплату сверхурочной работы в праздничный день (единовременную оплату за работу в праздничный день и 0,5-кратную оплату сверхурочной работы), то есть 75 евро (50 евро × 1.5).
Работник не получит доплату за работу в праздничный день, так как она уже включена в базовую заработную плату. За работу в праздничный день сотруднику предоставляется восемь часов свободного времени, оплата которого уже включена в месячную заработную плату работника. В этом примере сотрудник получит в общей сложности 1175 евро и восемь часов свободного времени.
4. Работнику компенсируется работа в праздничные дни, а также сверхурочная работа в свободное время. При этом следует учитывать, что базовая плата не учитывается дважды. В этом случае работнику должны выплатить 1100 евро за норму часов и 50 евро за сверхурочную работу в праздничный день.
За сверхурочную работу в праздничный день работнику должно быть предоставлено 16 часов свободного времени, то есть восемь часов за работу в праздничный день и восемь часов за сверхурочную работу. Плата за свободное время включена в ежемесячную плату работника. В этом примере сотрудник получит в общей сложности 1150 евро и 16 часов свободного времени.