Вопрос читателя: можно ли получить выходной за работу в государственный праздник?

2. Сотрудник получает зарплату за работу в праздничный день, а сверхурочная работа компенсируется свободным временем. При этом следует учитывать, что базовая плата не учитывается дважды. Таким образом, в данном случае работник получает 1100 евро за норму часов и двойную оплату за сверхурочную работу в праздничный день (двойную оплату за работу в праздничный день, которая уже включает единую оплату за сверхурочную работу), то есть 100 евро (50 евро × 2).

Кроме того, работник получает свободное время в течение восьми часов, но заработная плата за свободное время уже включена в месячный оклад работника, при условии, что работник использует свободное время за счет нормы часов. В этом примере сотрудник получит в общей сложности 1200 евро и восемь часов свободного времени.

3. В праздничный день работа компенсируется сотруднику свободным временем, но сверхурочная работа оплачивается в 1,5-кратном размере оклада. При этом следует учитывать, что базовая плата не учитывается дважды. В этом случае работник получает 1100 евро за норму часов и 1,5-кратную оплату сверхурочной работы в праздничный день (единовременную оплату за работу в праздничный день и 0,5-кратную оплату сверхурочной работы), то есть 75 евро (50 евро × 1.5).

Работник не получит доплату за работу в праздничный день, так как она уже включена в базовую заработную плату. За работу в праздничный день сотруднику предоставляется восемь часов свободного времени, оплата которого уже включена в месячную заработную плату работника. В этом примере сотрудник получит в общей сложности 1175 евро и восемь часов свободного времени.

4. Работнику компенсируется работа в праздничные дни, а также сверхурочная работа в свободное время. При этом следует учитывать, что базовая плата не учитывается дважды. В этом случае работнику должны выплатить 1100 евро за норму часов и 50 евро за сверхурочную работу в праздничный день.