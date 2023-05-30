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«Такой уж сегодня мир!» И в интересах Северной Европы - ровные отношения с Анкарой: Аркадий Дубнов о переизбрании Эрдогана

rus.postimees.ee
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране в июле 2022 года пожимает руку президенту России Владимиру Путину. Лидер РФ был одним из первых, кто поздравил турецкого лидера с перезбранием на пост президента после второго тура выборов 28 мая 2023 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране в июле 2022 года пожимает руку президенту России Владимиру Путину. Лидер РФ был одним из первых, кто поздравил турецкого лидера с перезбранием на пост президента после второго тура выборов 28 мая 2023 года. Фото: AP / Scanpix

Реджеп Тайип Эрдоган останется президентом Турции как минимум до 2028 года. Rus.Postimees вместе с экспертом разобрал плюсы и минусы итогов этих выборов для ЕС, Киева, Москвы и Эстонии.

По итогам второго тура выборов президента Турции, который прошел 28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган остается лидером этой страны НАТО. Накануне первого тура социология не была уверена в том, что исход выборов предопределен. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу по опросам даже лидировал, но сенсации не случилось. Почему даже через пять лет Эрдоган имеет все шансы сохранять власть, что ждет Турцию дальше, как итоги выборов повлияют на войну НАТО, Россию с Украиной и другие части постсоветского пространства, включая Эстонию, Rus.Postimees поговорил с независимым политологом, экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым.
 

Политолог Аркадий Дубнов рассказал Rus.Postimees о влиянии переизбрания Эрдогана в качестве лидера Турции на войну и будущее ЕС.
Политолог Аркадий Дубнов рассказал Rus.Postimees о влиянии переизбрания Эрдогана в качестве лидера Турции на войну и будущее ЕС. Фото: из личного архива Аркадия Дубнова
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