«Такой уж сегодня мир!» И в интересах Северной Европы - ровные отношения с Анкарой: Аркадий Дубнов о переизбрании Эрдогана

По итогам второго тура выборов президента Турции, который прошел 28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган остается лидером этой страны НАТО. Накануне первого тура социология не была уверена в том, что исход выборов предопределен. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу по опросам даже лидировал, но сенсации не случилось. Почему даже через пять лет Эрдоган имеет все шансы сохранять власть, что ждет Турцию дальше, как итоги выборов повлияют на войну НАТО, Россию с Украиной и другие части постсоветского пространства, включая Эстонию, Rus.Postimees поговорил с независимым политологом, экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым.

