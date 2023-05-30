Среди писателей, пишущих на русском языке, Михаил Шишкин занимает особое место. Выдающийся мастер стиля и продолжатель эпических традиций русской литературы, в последние годы он много говорит о необходимости пересмотра ее «величия». По его мнению, унизительное поражение российского государства в этой войне – это ключевое условие выживания русской культуры. Rus.Postimees поговорил с писателем о его помощи швейцарской демократии, беспросветности русской истории и мире без Путина, который, оказывается, уже существует.

Россию все эти годы пропаганда не просто не приближала к остальному миру, а напротив – отдаляла. Поэтому сейчас не было никакого резкого скачка назад. Просто обнажилась та цивилизационная яма, которая все эти годы углублялась. И чтобы хотя бы начать ее ликвидировать, нужен шок. Необходимо унизительное поражение. Необходимо признание национальной вины, всенародное покаяние. Но я не могу себе представить, чтобы будущие Путины, как немецкий канцлер в Варшаве, встали бы на колени в Буче и Киеве, и везде, где были русские танки – в Праге, Будапеште и так далее. Не могу себе это представить.