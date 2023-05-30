ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ Юрист: карты о зарплате придется выложить на стол

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов.
– Полезно ли знать размер зарплаты коллег?
– Зависит от того, чьими глазами смотреть на ситуацию. Если мы говорим о старом работнике, который проработал на предприятии десяток лет, то с точки зрения справедливости наверняка он бы хотел знать, на каких условиях заключаются договоры с вновь прибывшими. С точки зрения работодателя, который испытывает колоссальное давление в связи с дефицитом кадров, всё выглядит не так хорошо. Нововведение ограничивает его возможности для маневра при найме работников.
– В чем основные плюсы раскрытия диапазонов зарплат? От чего защищает новый закон?
– Евросоюз озаботился проблемой межгендерного неравенства в сфере зарплат. Увы, здесь Эстония занимает лидирующую позицию. По статистике, разница зарплат между мужчинами и женщинами в нашей стране – одна из самых больших в ЕС (порядка 20%, тогда как в среднем по ЕС 12% – прим. ред.).
Мы имеем дело с информационной бомбой - в том плане, что в ближайшем будущем данные о зарплатах работников будут публичны и доступны.
Закон направлен на крупные предприятия, где количество работников превышает 100 человек. Им придется официально публиковать информацию о зарплатах через госресурсы.
– Мелкий и средний бизнес данное нововведение не затронет?
– Мелкие предприятия это обойдет, они смогут публиковать эту информацию по желанию. При этом другой регулятор говорит, что еще до начала собеседования кандидату нужно будет представить данные о его зарплате. И это требование будет действовать в отношении любого собеседования. Соответственно, и мелкие предприниматели должны будут быть готовы к тому, что при найме работника им придется выложить карты на стол.