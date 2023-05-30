Вт, 30.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ Юрист: карты о зарплате придется выложить на стол

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Twitter
Comments
  • Директива вскроет информацию о зарплатах
  • У старых работников возникнут вопросы
  • Правила игры для бизнеса ужесточатся

Полезно ли знать размер зарплаты коллег? Директива Евросоюза обязывает работодателей раскрывать сумму зарплаты перед собеседованием, уже в объявлении о приеме на работу. От чего защищает новый закон? Не усугубит ли требование о раскрытии диапазона зарплат проблему дефицита кадров? Все ли директивы актуальны в кризис?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов.

Выдержки из беседы:

– Полезно ли знать размер зарплаты коллег?

– Зависит от того, чьими глазами смотреть на ситуацию. Если мы говорим о старом работнике, который проработал на предприятии десяток лет, то с точки зрения справедливости наверняка он бы хотел знать, на каких условиях заключаются договоры с вновь прибывшими. С точки зрения работодателя, который испытывает колоссальное давление в связи с дефицитом кадров, всё выглядит не так хорошо. Нововведение ограничивает его возможности для маневра при найме работников.

– В чем основные плюсы раскрытия диапазонов зарплат? От чего защищает новый закон?

– Евросоюз озаботился проблемой межгендерного неравенства в сфере зарплат. Увы, здесь Эстония занимает лидирующую позицию. По статистике, разница зарплат между мужчинами и женщинами в нашей стране – одна из самых больших в ЕС (порядка 20%, тогда как в среднем по ЕС 12%прим. ред.).

Мы имеем дело с информационной бомбой - в том плане, что в ближайшем будущем данные о зарплатах работников будут публичны и доступны.

Закон направлен на крупные предприятия, где количество работников превышает 100 человек. Им придется официально публиковать информацию о зарплатах через госресурсы.

– Мелкий и средний бизнес данное нововведение не затронет?

– Мелкие предприятия это обойдет, они смогут публиковать эту информацию по желанию. При этом другой регулятор говорит, что еще до начала собеседования кандидату нужно будет представить данные о его зарплате. И это требование будет действовать в отношении любого собеседования. Соответственно, и мелкие предприниматели должны будут быть готовы к тому, что при найме работника им придется выложить карты на стол.

– Насколько полезна данная директива для обычного работника?

– Прежде всего речь идет о ликвидации межгендерного неравенства в зарплатах, но побочным эффектом директивы будет то, что в связи с собеседованием информация о зарплатах так или иначе будет вскрываться, даже если речь не идет о публикации данных на госресурсах. И хотя информация о зарплате останется обезличенной, ее явно будет больше. Шила в мешке не утаить.

По большому счету это будет влиять и на атмосферу в коллективе. Старый костяк работников будет знать, на каких условиях принимают на работу новых работников. Это может повлечь за собой определенный дискомфорт и нестабильность в коллективах.

– Опытные работники получат возможность требовать повышения, жаловаться, судиться?

– Для того, чтобы судиться, должно быть зафиксировано нарушение закона. Например, кто-то получает меньше минимальной зарплаты. В большинстве случаев старые работники трудятся в рамках ранее заключенных договоров, которые соответствуют закону. Просто в новой ситуации возникнет вопрос, почему старый работник получает меньше, чем новичок на той же должности, у которого даже опыта может быть значительно меньше. Это может вызвать определенное недовольство.

Недовольный работник будет предлагать работодателю улучшить условия работы, следовательно – поднимать вопрос об увеличении зарплаты, и зачастую это справедливо. При этом мы знаем, что сейчас кризисная ситуация, и ни у каждого работодателя найдется ресурс на увеличение зарплаты.

Тем самым, старые работники будут стремиться к справедливости и добиваться того, чтобы их труд вознаграждался наравне с новыми коллегами. Однако для работодателей в этом будет заключаться негативный момент, поскольку они всегда стремятся минимизировать свои расходы, в том числе на зарплату. Возникнет дополнительная предпосылка, чтобы загнать предприятие в сложное экономическое положение. Закрытия или банкротства никто не отменял.

– Возможно, именно по этой причине Центральный союз работодателей в лице Арто Ааса раскритиковал директиву?

– Безусловно, данное нововведение налагает дополнительное обременение на работодателя. Кроме того, это косвенным образом влияет на ситуацию в трудовом коллективе, ужесточая правила игры для бизнеса.

– Есть ли гарантии, что со вступлением директивы в силу зарплаты женщин повысятся на 20%?

– Задача стоит именно такая. Будет ли она решена, покажет время. В любом случае, если выявляется разница не менее 5%, которая возникла без объективных на то причин, работодателю дается полгода на устранение нарушения. А уж каким образом он будет выравнивать зарплаты – повышать женщинам или понижать мужчинам – ему решать. Закон это не прописывает.

– В чем ограничивается свобода предпринимательства? Почему на это указывает союз работодателей?

– Экономика бывает плановая и рыночная. Последняя предполагает саморегуляцию с минимальным вторжением государства в управление бизнесом. В случае с евродирективой мы начинаем четко детализировать все вопросы вплоть до условий найма работников. Это вызывает определенное раздражение, поскольку рынок должен сам определить, какой работодатель какого работника себе найдет. А ему говорят: хватит играть в покер, пора выложить все карты на стол!

– Возникнет обязательство создать тарифную сетку зарплат?

– Если выявлены проблемы в дифференциации зарплат, тогда тарифная сетка, наверное, будет хорошим решением. Все же понимают, что равных зарплат в принципе быть не может, это же не коммунизм. Размер зависит от многих факторов, включая квалификацию, нагрузку и т.д. Исходя из этого, нужна тарифная сетка, которая позволит не учитывать гендерный признак.

– Поможет ли директива бороться с дефицитом кадров на рынке?

– Очевидно, что не поможет. Вопрос в том, не усугубит ли она проблему? С началом публикации данных о зарплатах рынок будет открыт по части информации о возможностях тех или иных предприятий. Кто-то окажется в привилегированном положении. Таким предприятиям будет проще найти работников. Тяжелее придется структурам, которые не наделены большим ресурсом. Дефицит кадров для таких предприятий обострится.

– Со второго полугодия минувшего года вступил в силу целый ряд директив, связанных с трудовым законодательством. Есть ли от них реальный выхлоп?

– Всегда должны быть новые цели, которые необходимо реализовать через нормативные акты. Каким образом они применяются – это большой вопрос. Эффективность можно будет оценить спустя годы.

Если новая директива сфокусирована на прозрачности зарплат и отсутствии гендерной дискриминации, то предыдущие изменения были направлены на прозрачность условий и безопасности труда. Не вижу ничего плохого в том, что уже до заключения Трудового договора человек получает в письменном виде выжимку информации об условиях работы. Безусловно, это положительные изменения.

Теперь на листе в формате А4 четко обозначены протяженность рабочего дня, даны разъяснения о праве на отпуск, испытательном сроке и принципах начисления зарплаты.

– Сейчас уже меньше утаивают от работников полезной информации о дополнительных отпусках, возможностях обучения и т.д.?

– Да, это так. Теперь на работодателя возложена дополнительная обязанность своевременно информировать работника в письменном виде обо всех этих возможностях. 

Подробнее в повторе!

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

Студия Postimees: полезно ли знать размер зарплаты коллег? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara
Студия Postimees: полезно ли знать размер зарплаты коллег? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara Фото: Kermo Benrot
  • Как повлияет нововведение на работников?
  • Приведет ли это к росту зарплат?
  • В чем минусы данного обязательства для работодателя?
  • Центральный союз работодателей в лице Арто Ааса раскритиковал директиву. Каким образом новый закон ограничит свободу предпринимательства?
  • Поможет ли директива бороться с дефицитом кадров?
  • Ситуация с прозрачностью зарплат и рабочей среды станет лучше? 
  • Чем обернется возможность заглянуть в кошелек коллеги?
  • Понятие конфиденциальности зарплат исчезнет?
  • Удержать опытных кадров станет проще или сложнее?
  • Бороться с гендерной дискриминацией будет проще?
  • Все ли евродирективы реально полезны в кризис?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara 

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх