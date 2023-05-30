ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ Юрист: карты о зарплате придется выложить на стол

Тем самым, старые работники будут стремиться к справедливости и добиваться того, чтобы их труд вознаграждался наравне с новыми коллегами. Однако для работодателей в этом будет заключаться негативный момент, поскольку они всегда стремятся минимизировать свои расходы, в том числе на зарплату. Возникнет дополнительная предпосылка, чтобы загнать предприятие в сложное экономическое положение. Закрытия или банкротства никто не отменял.

– Возможно, именно по этой причине Центральный союз работодателей в лице Арто Ааса раскритиковал директиву?

– Безусловно, данное нововведение налагает дополнительное обременение на работодателя. Кроме того, это косвенным образом влияет на ситуацию в трудовом коллективе, ужесточая правила игры для бизнеса.

– Есть ли гарантии, что со вступлением директивы в силу зарплаты женщин повысятся на 20%?

– Задача стоит именно такая. Будет ли она решена, покажет время. В любом случае, если выявляется разница не менее 5%, которая возникла без объективных на то причин, работодателю дается полгода на устранение нарушения. А уж каким образом он будет выравнивать зарплаты – повышать женщинам или понижать мужчинам – ему решать. Закон это не прописывает.

– В чем ограничивается свобода предпринимательства? Почему на это указывает союз работодателей?