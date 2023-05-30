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Студия Postimees: полезно ли знать размер зарплаты коллег?

13:00 комментирует юрист
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Директива Евросоюза обязывает работодателей раскрывать размер зарплаты перед собеседованием, уже в объявлении о приеме на работу. В чем польза для работника? От чего его защищает новый закон? Не усугубит ли требование о раскрытии диапазона зарплат проблему дефицита кадров? Все ли евродирективы полезны в кризис?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов. Смотрите беседу в 13:00!

  • Как повлияет нововведение на работников?
  • Приведет ли это к росту зарплат?
  • В чем минусы данного обязательства для работодателя?
  • Центральный союз работодателей в лице Арто Ааса раскритиковал директиву. Каким образом новый закон ограничит свободу предпринимательства?
  • Поможет ли директива бороться с дефицитом кадров?
  • Ситуация с прозрачностью зарплат и рабочей среды станет лучше? 
  • Чем обернется возможность заглянуть в кошелек коллеги?
  • Понятие конфиденциальности зарплат исчезнет?
  • Удержать опытных кадров станет проще или сложнее?
  • Бороться с гендерной дискриминацией будет проще?
  • Все ли евродирективы реально полезны в кризис?
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