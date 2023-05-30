Студия Postimees: полезно ли знать размер зарплаты коллег?

Директива Евросоюза обязывает работодателей раскрывать размер зарплаты перед собеседованием, уже в объявлении о приеме на работу. В чем польза для работника? От чего его защищает новый закон? Не усугубит ли требование о раскрытии диапазона зарплат проблему дефицита кадров? Все ли евродирективы полезны в кризис?