Студия Postimees: полезно ли знать размер зарплаты коллег?

Директива Евросоюза обязывает работодателей раскрывать размер зарплаты перед собеседованием, уже в объявлении о приеме на работу. В чем польза для работника? От чего его защищает новый закон? Не усугубит ли требование о раскрытии диапазона зарплат проблему дефицита кадров? Все ли евродирективы полезны в кризис?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов. Смотрите беседу в 13:00!
- Как повлияет нововведение на работников?
- Приведет ли это к росту зарплат?
- В чем минусы данного обязательства для работодателя?
- Центральный союз работодателей в лице Арто Ааса раскритиковал директиву. Каким образом новый закон ограничит свободу предпринимательства?
- Поможет ли директива бороться с дефицитом кадров?
- Ситуация с прозрачностью зарплат и рабочей среды станет лучше?
- Чем обернется возможность заглянуть в кошелек коллеги?
- Понятие конфиденциальности зарплат исчезнет?
- Удержать опытных кадров станет проще или сложнее?
- Бороться с гендерной дискриминацией будет проще?
- Все ли евродирективы реально полезны в кризис?