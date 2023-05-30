В День защиты детей Таллинн приглашает в зоопарк

По словам вице-мэра Владимира Света, празднование Дня защиты детей в зоопарке - давняя традиция. «В прошедший зимний сезон мы запустили пилотный проект, в рамках которого для детей и молодежи раз в месяц с декабря по апрель посещение зоопарка было бесплатным. Проект оправдал себя и будет продолжен. Летом возможность бесплатного посещения зоопарка для детей и подростков будет помимо Дня защиты детей также в августе, в День рождения зоопарка. Уверен, что открытый недавно павильон "Тропический лес" будет интересен для всех посетителей», - сказал Свет.

В День защиты детей можно будет посмотреть, как слоны играют в мяч, послушать истории работников зоопарка о тюленях, белых медведях и других животных. Знаниями о природе поделятся также специалисты в области экологического просвещения.

Спасательный департамент познакомит детей с правилами пожарной безопасности, о работе таможни расскажут представители Налогово-таможенного департамента. В палатке почтового предприятия Omniva все желающие смогут сами нарисовать открытку и отправить письма друзьям и близким. В рамках программы Таллиннской центральной библиотеки выступят детская писательница Хелен Кяйт и писательница Реэли Рейнаус. Представители издательства Eesti Raamat расскажут о своей работе. Ребята постарше смогут получить информацию о возможностях всемирного ученического обмена.