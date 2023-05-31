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«Мировоззрение "русскомирских" жителей сформировано российским ТВ». Падает ли на самом деле доля русских в Эстонии?

rus.postimees.ee
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Эстонские паспорта. Иллюстративное фото.
Эстонские паспорта. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik / Postimees

Можно ли верить американским социологам из института Gallup, которые сообщили, что доля жителей Эстонии, которые могут назвать себя русскими, на фоне полномасштабной войны России с Украиной сократилась сразу на треть? Rus.Postimees вместе с экспертами и читателями проанализировал «сенсацию».

Американские социологи сообщили о резком падении доли жителей Эстонии, которые идентифицируют себя как русские. Если в 2021 году на вопрос о своей национальности каждый третий респондент (30%) отвечал, что он русский, то в 2022 году так отвечал уже лишь каждый пятый (21%) собеседник исследователей. Данные, свидетельствующие об изменениях в публичной самоидентификации русских в бывших республиках СССР, в материале «Сумерки Империи?» опубликовал американский институт общественного мнения Gallup.

Ответы незнакомцам

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