«Мировоззрение "русскомирских" жителей сформировано российским ТВ». Падает ли на самом деле доля русских в Эстонии?

Американские социологи сообщили о резком падении доли жителей Эстонии, которые идентифицируют себя как русские. Если в 2021 году на вопрос о своей национальности каждый третий респондент (30%) отвечал, что он русский, то в 2022 году так отвечал уже лишь каждый пятый (21%) собеседник исследователей. Данные, свидетельствующие об изменениях в публичной самоидентификации русских в бывших республиках СССР, в материале «Сумерки Империи?» опубликовал американский институт общественного мнения Gallup.