Пн, 5.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Анализ ⟩ Коррупция в Эстонии: насколько серьезна проблема и как с ней бороться

Анастасия Тидо
, журналист
Facebook Twitter
Comments 1
Бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб (справа) и его защитник - присяжный адвокат Пауль Керес (слева) в судебном заседании по делу о строительстве квартала Porto Franco.
Бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб (справа) и его защитник - присяжный адвокат Пауль Керес (слева) в судебном заседании по делу о строительстве квартала Porto Franco. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Результаты специальных исследований гласят, что по сравнению с большинством стран мира Эстония является страной с низким уровнем коррупции. Однако, новости о подозрениях, предъявленных чиновникам и политикам, появляются регулярно. Rus.Postimees выяснял, насколько серьезна проблема политической коррупции в Эстонии; что мешает обществу взять эту проблему под контроль; что такое «регистр лоббистов» и кто влияет на политические решения. 

Прошлогоднее исследование Евробарометра гласит, что 68% граждан Европы убеждены, что коррупция широко распространена в их стране. Европейцы пессимистично относятся к попыткам бороться с коррупцией и только треть европейцев считают, что существует достаточная прозрачность и надзор за финансированием политических партий в их стране. 

Rus.Postimees писал о том, что разразившиеся в конце прошлого года громкие коррупционные скандалы, в которых фигурируют чемоданы с наличностью и замешаны депутаты Европарламента, подтверждают, что проблема политической коррупции по-прежнему актуальна.  

Facebook Twitter
Comments 1

Ключевые слова

Наверх