Анализ ⟩ Коррупция в Эстонии: насколько серьезна проблема и как с ней бороться

Результаты специальных исследований гласят, что по сравнению с большинством стран мира Эстония является страной с низким уровнем коррупции. Однако, новости о подозрениях, предъявленных чиновникам и политикам, появляются регулярно. Rus.Postimees выяснял, насколько серьезна проблема политической коррупции в Эстонии; что мешает обществу взять эту проблему под контроль; что такое «регистр лоббистов» и кто влияет на политические решения.