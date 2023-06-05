Результаты специальных исследований гласят, что по сравнению с большинством стран мира Эстония является страной с низким уровнем коррупции. Однако, новости о подозрениях, предъявленных чиновникам и политикам, появляются регулярно. Rus.Postimees выяснял, насколько серьезна проблема политической коррупции в Эстонии; что мешает обществу взять эту проблему под контроль; что такое «регистр лоббистов» и кто влияет на политические решения.
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Анализ ⟩ Коррупция в Эстонии: насколько серьезна проблема и как с ней бороться
Прошлогоднее исследование Евробарометра гласит, что 68% граждан Европы убеждены, что коррупция широко распространена в их стране. Европейцы пессимистично относятся к попыткам бороться с коррупцией и только треть европейцев считают, что существует достаточная прозрачность и надзор за финансированием политических партий в их стране.