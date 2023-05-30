Около пяти утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в клинике генетики и личной медицины Клиник Тартуского университета на улице Пуусепа, 2 в Тарту. Пожар, который, по всей видимости, начался в вентиляционной системе, сильно повредил «чистую комнату» клиники, а лаборатория молекулярной диагностики пострадала от задымления. Прием пациентов продолжается в обычном режиме.
Для подписчиков
Галерея ⟩ При пожаре в Клинике Тартуского университета пострадали «чистая комната» и лаборатория молекулярной диагностики
По словам руководителя по развитию бизнеса и административным вопросам Клиник Тартуского университета Йоханна Суллинга, первоначально предполагалось, что пожар начался в вентиляционной системе «чистой комнаты». «В настоящее время мы выясняем, какое оборудование было повреждено или уничтожено в результате пожара. Однако даже небольшое лабораторное оборудование может быть довольно дорогим», - сказал он. Насколько известно, анализы в двух лабораториях не были повреждены.