Лаури Ляэнеметс: повышение минимальной зарплаты – исторический прорыв

Согласно договоренности, заключенной между Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральной организацией работодателей Эстонии, минимальная зарплата в Эстонии повысится примерно до 1 200 евро за следующие четыре года. Лидер социал-демократов напомнил, что именно социал-демократы выступали за то, чтобы минимальная зарплата в Эстонии выросла до европейского уровня.

«Это соглашение поддерживает нашу экономику, но у повышения минимальной зарплаты есть вдобавок и общественное значение - это в первую очередь вопрос человеческого достоинства. Поднимая минимальную зарплату, мы подаем сигнал, что каждая работа, которую мы считаем важной для общества, ценна, и за нее нужно получать достойную плату. Мы поставили четкую цель - оставить бедность среди работающих людей в прошлом», - сказал Ляэнеметс.

По словам лидера партии, указанное по инициативе социал-демократов в коалиционном договоре повышение минимальной зарплаты - это единственное условие, при котором правительство могло принять нашумевшие в обществе налоговые изменения. «Сегодняшняя договоренность о поднятии минимальной зарплаты означает, что люди с низкой зарплатой выиграют гораздо больше, чем налоговые изменения у них заберут», - добавил Ляэнеметс.

Председатель партии поблагодарил профсоюзы и работодателей. «Социал-демократы крайне благодарны, что договоренность о поднятии минимальной зарплаты была достигнута в ходе важных и тщательных переговоров, и был достигнут результат, который позитивно повлияет на доходы многих семей Эстонии», - сказал Ляэнеметс.