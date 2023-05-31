Новый уровень: в Нарве запретили почтить память жертв российской агрессии

Из этого пояснения следует, что задержанный признался в намерениях провести несогласованное публичное мероприятие – по всей вероятности, с участием одного человека.

Статья 58, третий раздел Закона о защите порядка определяет публичное мероприятие как «зрелищное мероприятие, соревнование, представление, торговое мероприятие или иной подобный сбор людей, не являющийся собранием, происходящее в общественном месте и открытое для публики».

Вторая часть той же статьи поясняет, что публичное собрание - это «собрание людей в общественном месте с общей целью сформировать или выразить убеждения».

Из текста закона можно сделать вывод, что одного художника недостаточно для того, чтобы провести публичное собрание или мероприятие. Необходимо как минимум два участника. Остается неясным, собирался ли Каштан звать на акцию еще кого-либо. Комментарий полиции указывает, что патруль разговаривал на месте проведения предполагаемого мероприятия только с задержанным.

Акция могла поставить под угрозу жизнь и здоровье?

Однако полиция не ограничилась этим аргументом, объяснив свои действия еще и угрозой жизни и здоровью задержанного. «Следует напомнить, - продолжает Пюви, - что Владимир уже дважды попадал в поле зрения полиции при совершении аналогичных акций, которые закончились возбуждением дела о проступке из-за порчи чужого имущества».

То есть здесь речь идет уже о прецедентах, в которых полиция усматривает основание для особого контроля за конкретным лицом. Но и этого второго аргумента оказалось недостаточно.