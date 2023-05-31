Вчера вечером Rus.Postimees опубликовал сообщение о том, что нарвский активист и автор скандальных граффити Вован Каштан был вновь доставлен в полицейский участок, который покинул спустя неполные 37 часов. На этот раз он и не успел ничего сделать: патруль заинтересовался им, увидев на набережной под мостом, соединяющим Нарву и Ивангород. Каковы причины подобных действий полиции, Rus.Postimees выяснял как у нее самой, так и у защитника, представляющего интересы Каштана.
Новый уровень: в Нарве запретили почтить память жертв российской агрессии
Руководитель нарвского отделения полиции Индрек Пюви в официальном ответе на запрос Rus.Postimees подтвердил, что решение о задержании Владимира Каштана 27 мая было принято на основании того, что полиция выяснила его намерения.
Художник планировал нанести мелками на асфальт названия украинских городов, где были совершены преступления российской армии против мирного населения. Рядом с этими надписями Каштан собирался разместить уличные свечи и возложить цветы.
По словам Каштана, он собирался почтить память жертв российской агрессии, как это сделали россияне и примкнувшие к ним сочувствующие в этот день.
«С каких пор в Эстонии запрещены политические высказывания и гражданская инициатива? Патрульный звонит начальству. Передает вопрос: "а если мы уедем, господин Владимир все равно это сделает?" Отвечаю: "ну, хотелось бы". Так меня и оформили. Так и не понял, за что именно. Говорит, "превенция перформанса". Оригинальная статья», - написал Каштан в понедельник на своей страничке Facebook.
Патрульные полицейские, сообщает Пюви, узнали со слов активиста, что он «планировал организовать публичное мероприятие – выступление, которое должно было привлечь внимание общественности». По словам начальника отделения полиции, художник планировал создать мемориал в память о жертвах агрессии России.
«Такую деятельность можно счесть публичным мероприятием, правила проведения которых устанавливаются местным самоуправлением», - сослался Пюви на нормативные акты. Также он добавил, что мероприятие не было согласовано с городом или полицией.
Из этого пояснения следует, что задержанный признался в намерениях провести несогласованное публичное мероприятие – по всей вероятности, с участием одного человека.
Статья 58, третий раздел Закона о защите порядка определяет публичное мероприятие как «зрелищное мероприятие, соревнование, представление, торговое мероприятие или иной подобный сбор людей, не являющийся собранием, происходящее в общественном месте и открытое для публики».
Вторая часть той же статьи поясняет, что публичное собрание - это «собрание людей в общественном месте с общей целью сформировать или выразить убеждения».
Из текста закона можно сделать вывод, что одного художника недостаточно для того, чтобы провести публичное собрание или мероприятие. Необходимо как минимум два участника. Остается неясным, собирался ли Каштан звать на акцию еще кого-либо. Комментарий полиции указывает, что патруль разговаривал на месте проведения предполагаемого мероприятия только с задержанным.
Акция могла поставить под угрозу жизнь и здоровье?
Однако полиция не ограничилась этим аргументом, объяснив свои действия еще и угрозой жизни и здоровью задержанного. «Следует напомнить, - продолжает Пюви, - что Владимир уже дважды попадал в поле зрения полиции при совершении аналогичных акций, которые закончились возбуждением дела о проступке из-за порчи чужого имущества».
То есть здесь речь идет уже о прецедентах, в которых полиция усматривает основание для особого контроля за конкретным лицом. Но и этого второго аргумента оказалось недостаточно.
Встык с ним выдвигается третий аргумент. Дело в том, что предыдущие акции Каштана «вызвали большой общественный резонанс и противоречивые эмоции», и очередная акция могла «поставить под угрозу жизнь и здоровье гражданина, который их проводит». Таким образом, здесь подключается уже превентивная задача. Как написал Каштан в соцсети, полицейские в качестве комментария к своим действиям произнесли словосочетание «превенция перформанса».
Из приведенного сочетания трех аргументов следует, что некий гражданин вызвал подозрение полицейского патруля, так как уже был замечен ранее в резонансных действиях. Выяснив, что он снова собирается совершить публичное деяние, не согласованное с местным самоуправлением, полиция решила изолировать этого гражданина для его же блага.
Каковы же границы полицейского надзора в Эстонии и насколько рядовым является данный инцидент, Rus.Postimees попросил разъяснить известного юриста Евгения Криштафовича, который защищает интересы художника Каштана.
Стратегия нарвской полиции неприемлема и противоречит эстонским законам
Евгений Криштафович, юрист, Партия реформ
Владимир Каштан был задержан вечером 27 мая для предотвращения проведения им акции солидарности с Украиной, поскольку, по мнению полиции, она могла вызвать агрессивное поведение нарвитян и создать таким образом угрозу жизни и здоровью художника.
С одной стороны, мы, конечно, знаем, что в Нарве есть отдельные граждане с георгиевскими ленточками, которые могут столкнуть с лестницы активистов с украинским флагом - и полиция обязана предотвращать подобные преступления. Но, с другой стороны, очевидно, что для защиты людей от подобных агрессивных типов полиция имеет в арсенале много других средств, и нет ни единой разумной причины мешать собственным гражданам выражать их мирную политическую позицию.
Тем более нельзя задерживать их на несколько суток якобы с целью «защитить от нападения». Я подозреваю, что нарвская полиция имела целью просто отбить у художника всякое желание организовывать какие бы то ни было акции, используя систематические задержания как скрытый метод наказания за то, что он доставляет полиции много хлопот. Такая стратегия однозначно неприемлема и противоречит как эстонским законам, так и международным правилам, поэтому действиям полиции будет дана правовая оценка в ходе судебного производства.
И, наконец, относительно несогласованного публичного мероприятия. Планировавшийся перформанс не был общественным собранием, которое хотя бы формально нуждалось бы в уведомлении. Самостоятельно рисовать мелками на асфальте граждане могут в любое время без какого бы то ни было согласования. Как и выражать свою политическую позицию иным способом, например, стоять в одиночном пикете.