Министерство: организаторы Tallinn Music Week использовали государственные деньги по назначению

ERR сообщил, что повторная проверка бухгалтерских отчетов OÜ Shiftworks, проведенная Министерством культуры, показала, что компания использовала пособия из государственного бюджета по назначению и двойного финансирования не было.

Канцлер министерства Тарви Ситс подтвердил, что компания ведет бухгалтерский учет, и что если бы министерство своевременно получило ответы на свои вопросы, то, возможно, повторную проверку проводить не пришлось бы.

Сильдна сообщила Postimees, что во время встречи с чиновниками министерства говорилось совсем о другом.

В марте Postimees писал, что Министерство культуры с осени пытается провести аудит организующей Tallinn Music Week компании Shiftworks OÜ, чтобы проверить, были ли использованы выделенные из государственного бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах субсидии по назначению.