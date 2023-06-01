Старейшина Ласнамяэ считает идею Кангро несвоевременной, но и отказываться от нее не хочет

«Пусть одна из кошек, например, вскарабкивается по стене девятиэтажки. Пусть в одном месте будет сидеть желтая кошка, в другом – розовая. Тут синяя, там – красная. И все они будут в разных частях района. Совместно с управой района можно придумать веселую игру: составить карту Ласнамяэ и отметить места расположения этих котов. А люди при помощи GPS-навигатора в телефоне будут их искать», - фантазирует Кангро.

«Может получиться захватывающий квест. Каждого кота нужно найти, сфотографироваться с ним, считать дополнительную информацию о районе по QR-коду. Это не только интересно, но и полезно. В районе трудно ориентироваться, а такая игра поможет. А как хорошо будет детям договариваться – давай встретимся завтра у желтого кота! Влюбленным назначать свидание – у красного. В такую игру с удовольствием играли бы не только местные жители, но и туристы», - предлагает скульптор.

Комментарий

Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко: идея хорошая, но проект несвоевременный

Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Внимание общественности привлекла идея скульптора Тауно Кангро организовать в Ласнамяэ квест двадцати котов. Мы действительно обсуждали с Тауно Кангро эту идею чуть меньше года назад. Сама задумка креативная, и она безусловно привлекла бы в Ласнамяэ немало туристов и внимание к району в целом. К сожалению, нужно признать, что это очень дорогой проект, поскольку только на материалы одной скульптуры ушло бы несколько десятков тысяч евро. Должна признаться, что в тот момент я не была готова серьезно заниматься предложенной идеей, так как экономическая ситуация в стране и так была не очень хорошей, и в то время мне не казалось рациональным делать такие большие инвестиции в искусство.

Сегодня экономическая ситуация в стране еще хуже, мы все - и люди, и местные власти - ждем новостей о том, какие налоги повысятся, как это отразится на нас. Ряд городских проектов уже растянулся на несколько лет, а некоторые заморожены из-за многократного увеличения стоимости, а также потому, что сегодня мы видим необходимость вкладывать больше средств в социальную и образовательную сферы и поддержку людей. Поэтому я не считаю, что начинать заниматься данным проектом рационально.

Но совсем отказываться от него я бы тоже не стала. В Таллинне существует проект «Народный бюджет», который является хорошей возможностью для жителей подать свои предложения городу о том, как сделать городское пространство более комфортным и приятным. Если в результате голосования жителей района проект получит бо́льшую поддержку, город должен будет реализовать его в ближайшие годы. В последние годы бюджет Ласнамяэ в рамках проекта «Народного бюджета» составлял около 180 000 евро. На эти деньги можно было бы установить несколько кошек, что, на мой взгляд, было бы хорошим началом. Поэтому я призываю вынести эту идею на голосование в рамках «Народного бюджета», и, если жители Ласнамяэ действительно видят необходимость в претворении этой идеи в жизнь, то мы обязательно пойдем им навстречу!