При покупке копченых изделий с открытых прилавков нужно быть особо внимательным

По словам главного специалиста Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кюлли Йоакит, перед покупкой требующих хранения при низкой температуре товаров следует всегда позаботиться о том, чтобы они как можно скорее оказались в холодильнике. «Скоропортящиеся продукты нельзя оставлять в нагретом салоне автомобиля, а также транспортировать на большие расстояния без термоящика, потому что в тепле бактерии размножаются быстрее и еда портится», - объяснила Йоакит.

Йоакит дала пять рекомендаций, которых следует придерживаться при покупке продуктов:

Еда должна выглядеть свежей и качественной Продавец должен быть в чистой одежде и соблюдать правила гигиены Продавец должен быть готов давать информацию о составе продукта и о содержании в нем аллергенов Продукты, требующие хранения при низкой температуре, должны храниться в соответствующих условиях. Вызывающие болезни микроорганизмы могут размножаться очень быстро, если товар хранится при неправильной температуре Товар защищен от возможного загрязнения. Например, если торговля происходит в месте, где много пыли (рядом с торговой точкой ведется ремонт дорог, и т. д.), нужно обязательно убедиться, что неупакованный товар защищен на прилавках от попадания грязи.

Йоакит добавляет, что на прилавках продается и много копченых изделий, при покупке которых следует проявлять особую внимательность. «Это нужно делать по той причине, что в продуктах при высоких температурах могут образовываться при неполном сгорании полициклические ароматические углеводороды (PAH), которые являются канцерогенами, то есть могут вызывать рак».

Перед покупкой предлагаемый товар следует попробовать. Слишком интенсивный копченый вкус может быть признаком того, что содержание PAH в продукте превышает норму. Также следует обращать внимание и на внешний вид изделия. От покупки слишком подгорелого копченого изделия следует отказаться. Полезно поинтересоваться, какая технология использовалась при изготовлении товара. Если при его изготовлении капающий жир попадал на горящую щепу, это могло приводить к образованию PAH-соединений прямо во время производственного процесса.