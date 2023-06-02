Разборки героев России ⟩ Кадыровцы и наемники Пригожина пытаются заткнуть друг другу рты

Два главных жупела России - Кадыров и Пригожин - угрожают друг другу. Из Чечни просят не орать о проблемах армии РФ. Из Петербурга в ответ обнуляют героизм чеченцев, приглашая кадыровцев поговорить с глазу на глаз «до последней капли крови». Rus.Postimees оценил медийные разборки героев России.
Если говорить на понятном Евгению Пригожину петербургском языке, то лидеры Чечни фактически пригласили шефа ЧВК «Вагнер» на «стрелку». Намеки на общение в традициях чеченских войн прозвучали из Грозного после критики повара Путина по поводу методов ведения боевых действий бойцами из Чечни.
Два героя России
Герой России Евгений Пригожин и герой России Ахмат Кадыров с первых недель развязанной Путиным войны с Украиной вдвоем удерживали пальму первенства в масштабах признания со стороны масс-медиа. Любые без исключений заявления обоих военных преступников цитировались мировыми СМИ.
Но после осеннего контрнаступления ВСУ о том, чем заняты чеченские спецназовцы на фронте, слышно мало, а вот голос Пригожина звучит, не переставая. А ведь еще не так давно оба главаря вооруженных формирований артикулировали в унисон. Например, когда им удалось добиться снятия с командования на фронтах генерала Лапина в 2022 году. Впрочем, позже Лапин снова возник в Украине - как заместитель командующего.
Чечня вроде бы затихла, а Пригожин от публичной критики в адрес военных чиновников российской армии не отказался. В последний раз он назвал армейское руководство «уродами». В тот день вокруг резиденции Путина и на окраинах Москвы упали сразу несколько ударных беспилотников.
«Пускай ваши дома полыхают», - почти кричал Пригожин, обращаясь к неназванным генералам.
Политологи ранее гадали, насколько эти активности срежиссированы, ведь Пригожин - исторически проверенный путинский человек. Оперативных ответных и публичных реакций на мат в адрес начальства ВС РФ не последовало до тех пор, пока Пригожин не произнес в своих следующих заявлениях два слова: «ахматовцы» и «Кадыров».
Ахмат - сила?
В среду 31 мая пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на вопрос о том, насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны «освободить ДНР» (оккупировать Донецкую область Украины целиком, с 2014 года она остается оккупированной частично).
«Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов», - сразу попытался, что называется, подстелить соломку шеф ЧВК «Вагнер».
Цитата ушла в народ вечером в среду. Уже в ночь на четверг пришла реакция Грозного. Депутат Госдумы от Чечни и герой России Адам Делимханов, сидя перед камерой, облаченный в военную форму, назвал Пригожина «блогером» и, что называется, «забил» повару Путина «стрелку».
«Мы тебе объясним, что тебе непонятно»
«Женя, ты не понимаешь. Ты и не должен понимать. Подразделение "Ахмат", как всегда, выполняет все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно», - сказал в ночи в своем Telegram-канале Адам Делимханов.
Сразу после этого Делимханов перешел к упрекам в адрес Пригожина за былые заявления, не связанные с чеченцами напрямую. Например, за то, что шеф ЧВК «Вагнер» «на весь мир орет, что у нас нет боеприпасов».
«Мы все знаем, сколько положил людей в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Мы все знаем, насколько сложно было, начиная от Гостомеля <…> Хватит тебе болтать, кричать, орать, говори место, где увидимся. Как говорил Рамзан Ахматович, мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. А то народ уже не понимает, почему он кричит <…> Тебе давалось больше, чем кому-либо и, несмотря на это, - столько жертв. Поэтому, хватит болтать», - попытался быть понятным Делимханов.
Всего месяц назад Делимханов публично поддерживал Пригожина, обещая поделиться снарядами.
Герой России Кадыров молчит
Сам глава Чечни и тоже герой России Рамзан Кадыров слова Пригожина не комментировал, но после заявлений о том, что не очень понятно, чем заняты чеченцы в Украине, опубликовал несколько постов о работе спецназа «Ахмат». В первом рассказывалось о том, как его бойцы хорошо снабжаются из родной Чечни. Во втором Кадыров рассказывает, что Путин лично звонит отличившимся на передовой бойцам чеченского спецназа «Ахмат».
Ответил помощник Кадырова, командир того самого спецназа «Ахмат» и тоже герой России Апти Алаудинов. Он призвал всех замолчать, говоря о его бойцах.
При этом боевик заявил, что в спецназ «Ахмат» ранее перешло множество бойцов ЧВК «Вагнер», а сил и средств для оккупации всей Донецкой области у чеченцев хватит.
«За такие заявления сразу к стенке»
Солидарность чеченской позиции зафиксировал в своих ресурсах и председатель парламента Чеченской Республики и тоже герой России Магомед Даудов. Он заявил, что о возможностях спецназа «Ахмат» «знают жители 36 населенных пунктов» в Луганской области.
«Когда, в какие войны подразделениям всего хватало? Но это не значит, что воин должен кричать, что ему этого не хватает, другого не хватает. В твоих заявлениях ты всегда намекаешь, что надо кого-то расстрелять. Я тебе скажу, что за такие заявления, даже не ежедневные, за одно такое заявление во Вторую мировую войну, Великую Отечественную сразу бы поставили к стенке. Ты это прекрасно понимаешь. Мне иногда непонятно, чего ты добиваешься этими своими ежедневными заявлениями. Ты своими заявлениями создаешь панические настроения среди населения нашей страны», - сказал Даудов на камеру.
Даудов сказал, что должны не Пригожину, а это он сам должен. А продолжение публичной критики войны может закончиться для шефа ЧВК «Вагнер» не лучшим образом.
«Ты должен понять и не забывать, благодаря кому… Ты сам должен. Я думаю, что если ты такими темпами дальше пойдешь, то ничего хорошего из этого не выйдет. Насчет твоих высказываний. Локацию скинь, в любое время, в любом месте мы встретимся, как мужчина с мужчиной, то, что у нас есть, выскажем. Если будут другие предложения, тоже, как говорится, нет проблем, обсудим», - договорил Даудов.
Вагнер заговорил
После этого слово взял уже и сам «Вагнер», он же командир пригожинского ЧВК Дмитрий Уткин. Ветеран ГРУ, известный своими неонацистскими взглядами, выразил готовность поговорить с чеченцами, как мужчина с мужчинами, напомнив о том, что все они давно знакомы, но не напоминая, кто за кого тогда воевал.
«Обращаюсь к председателю Парламента Чечни господину Магомеду Даудову. Мы уже находимся в Третьей мировой войне. И в связи с действующими событиями полностью согласен - определенных граждан нужно ставить к стенке, за тот позор, который имеем. Откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на "ты" и "Женя". Самолеты, вертолеты, СЗО от вас мы лично не получали. Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне», - был лаконичен Уткин.
Следом в ресурсах, связанных с ЧВК, появились еще несколько комментариев разных командиров Пригожина, которые недоумевают после критики из Чечни.
«ЧВК "Вагнер" за время СВО не отдала врагу ни одного населенного пункта. И вы пытаетесь нас в чем-то упрекнуть? Оскорбления руководителя касаются всех нас и принимаются как личное оскорбление. Мы готовы отстоять свою честь, достоинство и справедливость! Готовы отстоять, как всегда, с оружием в руках и до последней капли крови, а готовы ли вы?» - говорит герой России и командир вагнеровцев с позывным «Зомби».
«Да, проблемы у нас есть, о которых не боится говорить Евгений Викторович. В то время, пока "Ахмат" замалчивает о них и о своих потерях. Работу "Ахмат" знаю не понаслышке, работали совместно на разных направлениях. Но могу сказать точно: на переднем крае всегда были бойцы ЧВК "Вагнер"», - заявил следом другой безымянный герой России, командир ЧВК «Вагнер» с позывным Тень, отметив, что все его бойцы обижены за слово «блогер» в адрес Пригожина.
«Функция "Ахмата", как я понимаю, это вообще относится к функциям внутренних войск», - вбил еще один гвоздь в самолюбие кадыровцев еще один герой России с позывным Крамниц, который никогда не видел «Ахмат» на передовой.
Герой России Пригожин не молчит
Вечером в четверг ответил чеченцам и сам Пригожин. В своих словах о спецназе «Ахмат» он не видит «ничего предосудительного».
«Что касается необходимости введения смертной казни и наказания высших руководящих чиновников Министерства обороны за ошибки, приведшие к гибели личного состава и другим проблемам СВО, - это мое мнение, я буду продолжать на нем настаивать. А что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои, в том числе закрытые, специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», - транслируют слова Пригожина его помощники в Telegram-каналах.
Сразу после этого Пригожин дал понять, что его оценки по отдельным вопросам ведения войны совпадают с Кадыровым. На встрече с журналистами повара Путина спросили, как он относится к идее главы Чечни о том, что на войну можно отправлять любых аттестованных военнослужащих, и почему госорганы, которых журналисты просят дать комментарии, отказываются от публичной оценки призывов главы Чечни.
«Я думаю, что они [российские чиновники] боятся [кадыровцев]. Если они говорят, что можно [отправлять на фронт любых солдат, как предлагает Кадыров], значит, они сами поедут туда и будут погибать вместо тех самых зеков. А сейчас видите какая у них [силовиков РФ в тылу] красивая позиция. И поэтому 100% милиция и силовые структуры делают прекрасное дело [в своих российских регионах], но ничего страшного не случится, если половина из них поедет воевать», - заявил Пригожин.
На другой встрече Пригожина спрашивают, как он относится к идее Кадырова о переводе России на военное положение. И снова Шеф ЧВК «Вагнер» демонстрирует публичную поддержку главе Чечни.
«Я с ним абсолютно полностью согласен в этом. Страну надо переводить на военное положение. И самое главное, чтобы общество было мобилизовано и готово к тому, что будет необходимо долгое время жить в этих условиях <…> Мы должны понимать, что те ошибки, которые уже совершены в рамках так называемой СВО, не закончат СВО в этом году. Будет долгая история. Если и закончится эта война, то начнется новая. Слишком хорошо противник понял наши слабые места», - продолжил Пригожин под шум разборок с чеченцами качать тему с тотальным переходом России на военные рельсы.
Больше о чеченцах шеф ЧВК «Вагнер» пока не высказывался, но заметил, что если Россия проиграет это войну, то победитель с вероятностью в 100% заберет у россиян «национальную культуру, привычный образ жизни, которым мы жили». Тот факт, что все это уже забрал у россиян Владимир Путин, развязавший в Европе самую страшную войну с момента окончания Второй мировой, Пригожин, видимо, не учитывает.
Череда взаимных упреков и критики в лагере Z-аналитиков и пропагандистов подогревается тем, что война фактически уже перекинулась на территорию РФ. Со вчерашнего дня продолжается эвакуация населения из приграничных районов Белгородской области, где регулярно происходят вылазки бойцов, которые называют себя россиянами на службе Киева. Один из них, командир «Русского добровольческого корпуса», который объединяет россиян националистов, Денис Никитин, ранее публично поддержал Евгений Пригожина в его критике военного руководства России.
«Аллаху Акбар!»
Как сказал обо всем вышесказанном герой России Магомед Даудов, обращаясь к обеспокоенным россиянам, «все отлично».
«А жителям нашей страны я хочу сказать: не волнуйтесь. Все нормально. Все отлично. Победа будет за нами. Россия - мощь. Ахмат - сила. Аллаху Акбар!» - заявил кадыровец, угрожая Пригожину.
Война России с Украиной продолжается уже 464 дня.