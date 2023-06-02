Разборки героев России ⟩ Кадыровцы и наемники Пригожина пытаются заткнуть друг другу рты

Два героя России

Герой России Евгений Пригожин и герой России Ахмат Кадыров с первых недель развязанной Путиным войны с Украиной вдвоем удерживали пальму первенства в масштабах признания со стороны масс-медиа. Любые без исключений заявления обоих военных преступников цитировались мировыми СМИ.



Но после осеннего контрнаступления ВСУ о том, чем заняты чеченские спецназовцы на фронте, слышно мало, а вот голос Пригожина звучит, не переставая. А ведь еще не так давно оба главаря вооруженных формирований артикулировали в унисон. Например, когда им удалось добиться снятия с командования на фронтах генерала Лапина в 2022 году. Впрочем, позже Лапин снова возник в Украине - как заместитель командующего.



Чечня вроде бы затихла, а Пригожин от публичной критики в адрес военных чиновников российской армии не отказался. В последний раз он назвал армейское руководство «уродами». В тот день вокруг резиденции Путина и на окраинах Москвы упали сразу несколько ударных беспилотников.