«Пускай ваши дома полыхают». Пригожин обматерил военное руководство РФ за атаку дронов на Москву

Шеф российских наемников, известных как ЧВК «Вагнер» после утренней атаки беспилотников на российскую столицу обрушился с резкой критикой на военное руководство РФ. После этого Евгения Пригожина поддержал командир русских добровольцев, воюющих на стороне Украины.
Утренняя атака Москвы беспилотниками вынудила шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вновь обрушиться с резкой критикой в адрес военного руководства РФ. Аудиозапись обращения разыскиваемого международного преступника и бывшего «повара Путина» опубликована в Telegram-канале, где размещаются его ответы на запросы СМИ.
«Много лет назад надо было заниматься этими программами. Сейчас мы отстаем на годы от наших противников, а может, на десятилетия. Но для того, чтобы их догнать, мы не делаем ровным счетом вообще ничего», - сказал петербургский бизнесмен, признавшись, что переживает за москвичей, как «человек, который несколько в этом [работе ПВО] разбирается».
Далее Пригожин обращается к военным начальникам «как гражданин РФ».
«Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера, чтобы наступать. Какого *** вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву!? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому как гражданин я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам», - почти прокричал опекун российских наемников, сетуя, что его никто не хочет слушать, потому что он «злой и расстраивает бюрократов».
После этих слов с публичной поддержкой Пригожина выступил командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин по кличке White Rex. Националист, который руководит россиянами, воюющими за независимость Украины, известен регулярными диверсионными вылазками своих бойцов на территорию приграничных с Украиной регионов РФ, которые начались в марте.
«Евгений Пригожин так же, как и я, как бы это парадоксально ни звучало, является патриотом России. Так же, как и я он негодует и недоволен тем, что украинские беспилотники теперь пролетают над Рублевкой и врезаются в жилые дома жителей Москвы. Безусловно, я как москвич во втором поколении не рад тому, что простые жители Москвы безотносительно их позиции страдают, просыпаются от взрывов. Война в любом ее проявлении – это ужас и кошмар. Но все мы знаем, где находятся ее подстрекатели, и где находятся те люди, которые как раз ее и начали. Поэтому, несмотря на то, что я и Евгений Пригожин находимся на абсолютно разных сторонах баррикад, я солидарен с ним в его праведном гневе и в том, как он осудил эти события», - говорит командир РДК в видеообращении, размещенном в Telegram-канале воинского подразделения.
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Ранее эксперты Rus.Postimees заявляли, что публичная брань Пригожина в адрес военного руководства РФ, это контролируемая Кремлем работа с общественными настроениями в России на фоне отсутствия военных успехов российской армии.
«Он выполняет особую функцию. Он притягивает сейчас на себя ту радикальную часть российского общества, которой нужен политик радикальнее Путина. Это путинская правая рука, это путинский "полк правой руки". Никаких иллюзий по поводу того, что Пригожин является или может стать оппозицией, не должно быть ни у какого ответственного человека, - заявлял ранее один из немногих остающихся на свободе в РФ оппозиционеров и критиков войны Лев Шлосберг. - Я хочу прямо призвать журналистов, называющих себя либеральными, перестать с радостью продвигать персону господина Пригожина, за спиной которого не просто кувалда, а сумасшедшая кровь, тысячи погибших людей и готовность строить российское государство на крови».
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал атаку дронов, которой 30 мая подверглась Москва, ответом Киева на ракетные удары ВС РФ по Украине. При этом представитель российского лидера уверен, что ПВО в Москве «хорошо сработала».
Киев официально опроверг причастность к атаке дронов.
«Мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям», - заявил утром советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Для нас намного более принципиально оценивать то, что происходит в Киеве. Вчера ночью 50 дронов, сегодня ночью 30 дронов. В мае порядка 20 атак на Киев. Никаких военных объектов в центре Киева нету. Есть постоянные разрушения. Детки наши, когда вчера днем была атака 11-ю баллистическими ракетами «Искандер-К», среди белого дня с криком по улицам убегали в бомбоубежище. Это нас волнует. Мы понимаем. Что нам надо доусиливать системы ПРО Киева», - отметил Михаил Подоляк.
По официальным данным в результате атаки дронов в Москве никто не пострадал, но на нескольких многоэтажных жилых зданиях остались следы взрывов.
В конце 2022 года после атаки беспилотников на военные объекты в глубоком тылу РФ Владимир Путин отменил все свои традиционные декабрьские публичные мероприятия. Сегодня в Госдуме заявили, что цель атаки дронов посеять панику среди мирного населения.
Развязанная Владимиром Путиным война России с Украиной продолжается уже 461 день.