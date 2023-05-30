«Пускай ваши дома полыхают». Пригожин обматерил военное руководство РФ за атаку дронов на Москву

«Евгений Пригожин так же, как и я, как бы это парадоксально ни звучало, является патриотом России. Так же, как и я он негодует и недоволен тем, что украинские беспилотники теперь пролетают над Рублевкой и врезаются в жилые дома жителей Москвы. Безусловно, я как москвич во втором поколении не рад тому, что простые жители Москвы безотносительно их позиции страдают, просыпаются от взрывов. Война в любом ее проявлении – это ужас и кошмар. Но все мы знаем, где находятся ее подстрекатели, и где находятся те люди, которые как раз ее и начали. Поэтому, несмотря на то, что я и Евгений Пригожин находимся на абсолютно разных сторонах баррикад, я солидарен с ним в его праведном гневе и в том, как он осудил эти события», - говорит командир РДК в видеообращении, размещенном в Telegram-канале воинского подразделения.



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