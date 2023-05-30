Подоляк: «Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям»

Киев официально отрицает причастность к атаке дронов на столицу России. Советник главы офиса президента допустил, что беспилотники сами решают, куда им лучше падать.
«Мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям, и соответствующим образом задать вопросы: «Зачем вы нас отправляете по детям Украины, по Киеву?» Дроны поумнее, чем отдельные Картаполовы, Гурулевы (депутаты Госдумы РФ – прим.ред.) и так далее. С интеллектуальной точки зрения они четко понимают последствия того, что ты делаешь», - сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в прямом эфире Breakfast Show на YouTube-канале журналиста Александра Плющева.
На прямой вопрос имеет ли Киев отношение к атаке дронов на Москву, которая произошла рано утром 30 мая, Михаил Подоляк ответил, что «конечно же, прямого отношения не имеем».
«Для нас намного более принципиально оценивать то, что происходит в Киеве. Вчера ночью 50 дронов, сегодня ночью 30 дронов. В мае порядка 20 атак на Киев. Никаких военных объектов в центре Киева нету. Есть постоянные разрушения. Детки наши, когда вчера днем была атака 11-ю баллистическими ракетами «Искандер-К», среди белого дня с криком по улицам убегали в бомбоубежище. Это нас волнует. Мы понимаем. Что нам надо доусиливать системы ПРО Киева», - отметил Михаил Подоляк.
В свою очередь вышеупомянутый бывший заместитель министра обороны Шойгу, депутат Госдумы и автор законопроекта об электронных повестках в армию Андрей Картаполов попытался объяснить журналистам, почему российские ПВО не могут сбить дроны, которые атакуют столицу РФ.
«У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны, - сказал Картаполов изданию РБК. - Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население».
По официальным данным из Москвы в результате атаки никто серьезно не пострадал. Минобороны РФ подтверждает прилет восьми беспилотников самолетного типа. Источники независимых изданий сообщали о нескольких десятках дронов, которые ударили по многоэтажкам сразу в нескольких районах Москвы и Подмосковья.
Накануне очередной годовщины капитуляции нацистской Германии в начале мая беспилотники атаковали Кремль.
Развязанная Путиным полномасштабная война России с Украиной продолжается уже 461 день.