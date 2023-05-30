Подоляк: «Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям»

«Мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям, и соответствующим образом задать вопросы: «Зачем вы нас отправляете по детям Украины, по Киеву?» Дроны поумнее, чем отдельные Картаполовы, Гурулевы (депутаты Госдумы РФ – прим.ред.) и так далее. С интеллектуальной точки зрения они четко понимают последствия того, что ты делаешь», - сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в прямом эфире Breakfast Show на YouTube-канале журналиста Александра Плющева.

На прямой вопрос имеет ли Киев отношение к атаке дронов на Москву, которая произошла рано утром 30 мая, Михаил Подоляк ответил, что «конечно же, прямого отношения не имеем».

«Для нас намного более принципиально оценивать то, что происходит в Киеве. Вчера ночью 50 дронов, сегодня ночью 30 дронов. В мае порядка 20 атак на Киев. Никаких военных объектов в центре Киева нету. Есть постоянные разрушения. Детки наши, когда вчера днем была атака 11-ю баллистическими ракетами «Искандер-К», среди белого дня с криком по улицам убегали в бомбоубежище. Это нас волнует. Мы понимаем. Что нам надо доусиливать системы ПРО Киева», - отметил Михаил Подоляк.