Воюющие за независимость Украины россияне во время недавнего рейда в Белгородскую область помогли птенцу совы вернуться к родителям.
Как выяснилось, россияне, которые с оружием в руках отстаивают независимость Украины, не только выполняют боевые задачи, но и параллельно заботятся о животных. В официальном канале легиона «Свобода России» опубликованы фотографии птенца ушастой совы, которого бойцы спасли во время рейда в Белгородской области.
«Во время рейда на Белгородщине легионеры нашли птенца ушастой совы. Птенец был, мягко говоря, удивлен тому, что происходит вокруг. Совенка напоили и вернули обеспокоенным родителям», - сказано в сообщении легиона, которое появилось через два дня после завершения войсковой операции в приграничном с Украиной регионе РФ.
22 мая бойцы легиона «Свобода России» совместно с коллегами из «Русского добровольческого корпуса» зашли в несколько населенных пунктов в Брянской и Белгородской областях. В первый раз бойцы РДК появлялись в приграничных с Украиной поселках России еще в марте.
В обоих регионах РФ российские власти вводили режим «контртеррористической операции» (КТО). Командовать КТО был отправлен лично генерал-полковник Александр Лапин, которого в 2022 году Москва сначала назначила руководить российскими военными в Украине, а потом сняла с должности после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Спустя сутки после начала операции бойцов РДК и легиона «Свобода России» Z-ресурсы заполнили постановочные видеоролики, на которых Лапин лично «ведет в атаку» солдат ВС РФ.
Российские государственные СМИ после этого сообщили, что в результате проведения контртеррористической операции якобы были уничтожены 70 участников рейда в приграничные районы РФ, а также разбита иностранная военная техника, которая ранее была поставлена ВСУ союзниками Украины. О потерях с российской стороны не сообщалось.
24 мая участники рейда провели пресс-конференцию, на которой опровергли сообщения о потере техники и гибели своих бойцов.
«Слава богу, у "Русского добровольческого корпуса" есть только потери в легких раненых. У нас два трехсотых. А по технике у нас столько приобретения», - сказал командир РДК Денис Никитин, показывая на трофейный БМП, который бойцы добыли во время операции на территории РФ.
«Мы "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники», - заявляли, в свою очередь, представители легиона «Свобода России». В этом подразделении в результате операции погибли двое бойцов, а десять человек получили ранения.
После начала событий 22 мая российские СМИ сообщали о повреждении нескольких зданий на территории населенных пунктов, куда зашли диверсанты. Накануне сообщалось уже о нескольких сотнях объектов недвижимости, которые пострадали в результате проведения КТО. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял в понедельник, что цель таких «диверсий» - отвлечение внимания от бахмутского направления, с целью «минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (Бахмут)».
«Можно так просто подъехать к российскому КПП на крупной трассе на границе со страной, с которой идет война, на легкой бронетехнике, расстрелять его, захватить военнослужащих и технику и потом проехать на десяток километров вглубь России, заехав в итоге в райцентр. Никакого серьезного сопротивления этому в течении, как минимум, трех-четырех часов не будет. Поскольку частей прикрытия границы, даже на самых опасных направлениях (а Грайвороновский район окружен украинской территорией с трех сторон) - попросту нет», - констатировал первые итоги операции эксперт Николай Митрохин.
Киев официально не подтверждает принадлежность РДК и легиона «Свобода России» к каким-либо официальным военизированный формированиям Украины, называя их представителей «партизанами».
В эксклюзивном интервью Rus.Postimees командир «Русского добровольческого корпуса» Денис White Rex Никитин рассказывал, что успех их операций на территории РФ в том числе обеспечивается тем, что в силовых структурах России есть сочувствующие им сотрудники.
Известный боец легиона «Свобода России», бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев ранее был серьезно ранен. По данным Rus.Postimees, сейчас россиянин идет на поправку. «Я на реабилитации. Все нормально», - лаконично ответил Волобуев Rus.Postimees после того, как он едва не погиб.
Развязанная Владимиром Путиным война России с Украиной продолжается уже 456 дней.