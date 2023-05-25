Бойцы легиона «Свобода России» во время рейда в Белгородской области спасли совенка

Как выяснилось, россияне, которые с оружием в руках отстаивают независимость Украины, не только выполняют боевые задачи, но и параллельно заботятся о животных. В официальном канале легиона «Свобода России» опубликованы фотографии птенца ушастой совы, которого бойцы спасли во время рейда в Белгородской области.

«Во время рейда на Белгородщине легионеры нашли птенца ушастой совы. Птенец был, мягко говоря, удивлен тому, что происходит вокруг. Совенка напоили и вернули обеспокоенным родителям», - сказано в сообщении легиона, которое появилось через два дня после завершения войсковой операции в приграничном с Украиной регионе РФ.

22 мая бойцы легиона «Свобода России» совместно с коллегами из «Русского добровольческого корпуса» зашли в несколько населенных пунктов в Брянской и Белгородской областях. В первый раз бойцы РДК появлялись в приграничных с Украиной поселках России еще в марте.

В обоих регионах РФ российские власти вводили режим «контртеррористической операции» (КТО). Командовать КТО был отправлен лично генерал-полковник Александр Лапин, которого в 2022 году Москва сначала назначила руководить российскими военными в Украине, а потом сняла с должности после критики со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Спустя сутки после начала операции бойцов РДК и легиона «Свобода России» Z-ресурсы заполнили постановочные видеоролики, на которых Лапин лично «ведет в атаку» солдат ВС РФ.