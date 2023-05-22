«Мы возвращаемся домой». На территории РФ недалеко от границ с Украиной идут бои

В Белгородской области идет бой между силовиками РФ и россиянами, которые утверждают, что служат в ВСУ. Кремль заявил, что сил и средств для уничтожения «диверсантов» достаточно.
Названия сразу нескольких населенных пунктов, расположенных в Белгородской области России на границе с Украиной, замелькали на лентах информационных агентств в понедельник, 22 мая, в контексте развязанной Путиным полномасштабной войны России с Украиной.
В Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» утром появились несколько роликов, на каждом из которых вооруженные люди стоят около автомобильных указателей с названиями поселков: Безлюдовка, Любимовка и Чуровичи. Первые два названия совпадают с деревнями в Белгородской области недалеко от границы с Украиной. Третья находится в Брянской области.
«Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало», - говорят вооруженные люди на видео.
Через полтора часа там же появилось видео, записанное при дневном свете, где видна военная машина, на фоне которой вооруженный мужчина кричит: «РДК, вперед!»
Сегодня же в Telegram-канале легиона «Свобода России» появилось видеообращение, где несколько мужчин в военной амуниции с оружием в руках стоят перед камерой. Лица некоторых из них скрыты.
«Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать дороги в регионах.
В диктаторской стране, где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но пришло время положить конец диктатуре Кремля. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас. Кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка - это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной», - говорит небритый вооруженный мужчина.
Оратор ранее был замечен на совместной фотографии с командиром «Русского Добровольческого корпуса» Денисом Никитиным, которая несколько дней назад была опубликована в соцсетях РДК.
Легион «Свобода России» в течение дня сообщал о нескольких поселках в Белгородской области, куда зашли их бойцы.
«Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды. Двигаемся дальше, - утверждали ресурсы легионче «Свобода России». - Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон Белгородской обл».
Одновременно в неавторизованных пабликах появились видеоролики с перемещением танков и утверждением, что тяжелая военная техника находится на территории РФ.
После сообщений бойцов военизированных подразделений губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе на территорию России «диверсионно-разведывательной группы ВСУ» и выступил с видеообращением, в котором заявил, что не пострадал ни один из мирных жителей.
«Идет массированное распространение информации с призывом эвакуироваться местному населению от имени администрации. Это вранье. Этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение, мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте. Я с вами, все проблемы решим, если будем делать спокойно, и не слушая наших врагов», - заявил подчиненный Путина.
После этого с официальным заявлением выступил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ - верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно. Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска (Бахмут)», - заявил во второй половине дня путинский пресс-секретарь.
Официальный Киев в очередной раз опроверг связь с происходящим.
«Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране с затянутыми гайками всегда остается вооруженное партизанское движение. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские отряды состоят из российских граждан», - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
The only driving political force in a totalitarian country of tightened screws is always an armed guerrilla movement. #Ukraine is watching the events in the #Belgorod region of #Russia with interest and studying the situation, but it has nothing to do with it. As you know, tanks…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2023
Сегодняшний рейд членов РДК и легиона «Свобода России» - не первая операция в приграничных с Украиной районах РФ. Бойцы «Русского добровольческого корпуса» первый раз отметились на Белгородской земле еще в марте. После этого Rus.Postimees связался с командиром подразделения Денисом Никитиным. В большом интервью россиян объяснил мотивы своих действий и взаимосвязь с ВСУ.
Известный боец легиона «Свобода России», бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев ранее был серьезно ранен. По данным Rus.Postimees, сейчас россиянин, который с оружием в руках встал на защиту независимости Украины, идет на поправку.
«Я на реабилитации. Все нормально», - лаконично ответил Волобуев Rus.Postimees после того, как он едва не погиб.
Развязанная Владимиром Путиным война России с Украиной продолжается уже 453 дня.