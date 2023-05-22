«Мы возвращаемся домой». На территории РФ недалеко от границ с Украиной идут бои

Названия сразу нескольких населенных пунктов, расположенных в Белгородской области России на границе с Украиной, замелькали на лентах информационных агентств в понедельник, 22 мая, в контексте развязанной Путиным полномасштабной войны России с Украиной.

В Telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» утром появились несколько роликов, на каждом из которых вооруженные люди стоят около автомобильных указателей с названиями поселков: Безлюдовка, Любимовка и Чуровичи. Первые два названия совпадают с деревнями в Белгородской области недалеко от границы с Украиной. Третья находится в Брянской области.

«Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало», - говорят вооруженные люди на видео.

Через полтора часа там же появилось видео, записанное при дневном свете, где видна военная машина, на фоне которой вооруженный мужчина кричит: «РДК, вперед!»

Сегодня же в Telegram-канале легиона «Свобода России» появилось видеообращение, где несколько мужчин в военной амуниции с оружием в руках стоят перед камерой. Лица некоторых из них скрыты.