Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Игорь Волобуев едва не погиб на войне в Украине. Военнослужащий ВСУ сообщил, что его прикрыл молодой сослуживец, которого буквально разорвало на части.
«Мальчика разорвало». Экс вице-президент «Газпромбанка» едва не погиб на фронте в Украине
Боец «Легиона Свобода России», 52-летний россиянин Игорь Волобуев, который с оружием в руках сражается за независимость Украины, сообщил в субботу 8 апреля в своем Faccebook, что едва не погиб, спасая раненого товарища. Боец ВСУ рассказал, что от разрыва снаряда его прикрыл 20-летний сослуживец, который погиб.
«Меня спас молоденький мальчик. Мы с огромным трудом вытащили нашего раненого из полного грязи окопа на дорогу. Я хотел взять носилки позади слева, но этот парень сказал, что он станет там сам и поставил меня перед собой. Как только начали движение, раздался взрыв. Прилетело прямо за парнем, фактически он прикрыл меня собой. Мальчика разорвало, вся моя спина была в нем. 20 лет. Я найду твоих родных, чтобы поклониться им…», - написал Волобуев, утром в субботу, публикуя фотографию собственных ран.
Других деталей случившегося не сообщалось. Но через несколько часов бывший вице-президент «Газпромбанка» опубликовал видео своей эвакуации на вертолете. Видеозаписи были сделаны в том числе над городом Днепр.
«Днепр – прекрасный город, где бывал много раз. Именно здесь один из главных центров спасения жизни военных. Причем делают это в основном русскоязычные медики. Надо ли говорить, что их не нужно было "освобождать"! Для них Украина – Родина без оглядки на язык. Знаете, подавляющее большинство военных, что я встречал, говорит по-русски и это не мешает им бить московитов. Я тоже автоматически перехожу на русский с русскоязычными. В Украине не было и нет языковой проблемы, здесь временно находятся п****ы, от которых мы почистим нашу страну», - написал Волобуев.
Буквально два дня назад Игорь Волобуев уже сообщал, что едва не погиб и был ранен.
«Получил ранения. На этой войне это вопрос времени. Выжил чудом... Но в этом п******зе это вопрос времени», - написал бывший топ-менеджер «Газпромбанка» 6 апреля.
Игорь Волобуев покинул Россию после начала полномасштабного военного вторжения российской армии в Украину. В июне 2022 года он сообщил, что вступил в «Легион Свобода России». Через несколько дней после сенсационных признаний о переходе на службу в ВСУ Волобуев дал большое интервью Rus.Postimees, где он в том числе ответил на вопрос о страхе стать инвалидом, или погибнуть на этой войне.
«Я понимаю масштабы своей истории. Куда ни поверни, везде опасность. Я не думаю об этом, честно. У меня нет страха уже давно. У меня был страх, когда я сюда ехал, что меня просто не пустят в страну. Страх был оправдан, но я добился своего. Все, что связано с моей безопасностью, моей жизнью и здоровьем, меня сейчас вообще не волнует», - сказал нам экс вице-президент «Газпромбанка» в июне 2022 года.
В марте 2023 года стало известно о переходе российско-украинской границы бойцами другого добровольного соединения россиян на службы ВСУ. «Русский добровольческий корпус» вступил в боестолкновения с российскими силовиками на территории Брянской области РФ. Командир РДК после этого дал большое интервью Rus.Postimees. В четверг 6 апреля бойцы РДК снова заходили на территорию России.
Развязанная Путиным войны России с Украиной продолжается уже 409 дней.