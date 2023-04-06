Новый рейд «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область РФ

Ранее на этой неделе стало известно, что командир РДК Денис White Rex Никитин (Капустин) заочно арестован в Москве. Новость о том, что «Русский добровольческий корпус» юридически заметили в РФ, пришла на следующий день после громкого убийства в Санкт-Петербурге Z-пропагандиста Владлена Татарского. Ответственность за диверсию взяла на себя организация так называемая «Национальная республиканская армия» (НРА).

До новостей о новом рейде РДК на Брянщину Rus.Postimees связался с Денисом Никитиным, чтобы получить комментарий о его заочном аресте в Москве.



Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин во время интервью для Rus.Postimees, март 2023 года. Фото: Rus.Postimees

- Денис, вас суд в Москве арестовал.

- О, неплохо.

- Можете прокомментировать?

- Ручной суд в преступном государстве что-то там решил. Мне нет до этого никакого дела. Абсолютно.

- Фактически же таким образом признали ваше существование.

- Да.

- Беспокоит ли международный розыск?

- Я пока никуда не собираюсь (улыбается). А власти Украины навряд ли меня отдадут по запросу из РФ.

- Связаны ли эти новости с убийством в Санкт-Петербурге Z-пропагандиста Татарского, он же Фомин? В РФ со вчерашнего вечера известные лица заговорили о «борьбе с террористами».

- Я думаю, что связь [обвинений в адрес командира РДК с заявлениями Кремля о «теракте украинцев» в Петербурге 2 апреля 2023 года] определенная есть. Режим [Путина] отчаянно ищет смыслы этой войны, которые срочно нужно продать стремительно разочаровывающемуся населению. «Демилитаризация, денацификация, защита русских людей, превентивная борьба с НАТО» - все это не работает. Вот решили воспользоваться международным брендом, под названием «терроризм», в надежде на одобрение мирового сообщества. Это под них работа в первую очередь. Но суть в том, что в мировом сообществе уже давно определились, кто террорист: Татарского в немецкой Bild называют Putin’s Hetzer (путинский подстрекатель, или агитатор – прим.ред.) или Haus-Propagandist (домашний, семейный, или личный пропагандист – прим.ред.).

- Малофеев то может спать спокойно (командира РДК заочно арестовали в Москве в том числе по обвинению в попытке покушения на православного бизнесмена Константина Малофеева, который известен как владелец телеканала «Спас» и один из спонсоров пророссийских вооруженных формирований Донбасса – прим.ред.)?

- Я думаю, что Россия стоит на пороге очень серьезного кризиса: социального, политического, экономического. И все, кто отождествляют себя с нынешним режимом, однозначно находятся под угрозой.