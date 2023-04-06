Бойцы РДК, которые воюют на стороне ВСУ, снова провели операцию на территории России. Губернатор Брянской области сообщил о 20 «диверсантах».
Новый рейд «Русского добровольческого корпуса» в Брянскую область РФ
Российские националисты, которые воюют за независимость Украины, снова сообщили о переходе российско-украинской границы и боестолкновениях на территории Российской Федерации в Брянской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале и Instagram «Русского добровольческого корпуса» вечером 6 апреля.
В опубликованном видео мужчины в камуфляжной одежде пакуют медикаменты, готовят кузов автомобиля, а позже на в сельском населенном пункте стреляют из гранатометов. При этом они вступают в контакт с гражданским населением. В кадре мужчина с оружием разговаривает с сельским жителем, который на камеру говорит, что съемка происходит в поселке Случовск. Населенный пункт находится недалеко от границы России с Украиной на территории Брянской области. Случовск находится в 65 километрах по прямой, или в двух часах езды на автомобиле по территории РФ от деревни Любечане, где РДК отметились в начале марта.
«Сегодня бойцы Русского Добровольческого Корпуса снова посетили Брянскую Область! Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об «успешном отражении атаки украинских ДРГ», мы снова ловим его на лжи!», - сказано в подписи к опубликованному видеоролику.
За несколько часов до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию РФ «украинской диверсионно-разведывательной группы в количестве 20 человек». Российский чиновник назвал то же село Случовск, утверждая ВС РФ совместно с пограничниками нанесли «противнику огневое поражение».
Ранее на этой неделе стало известно, что командир РДК Денис White Rex Никитин (Капустин) заочно арестован в Москве. Новость о том, что «Русский добровольческий корпус» юридически заметили в РФ, пришла на следующий день после громкого убийства в Санкт-Петербурге Z-пропагандиста Владлена Татарского. Ответственность за диверсию взяла на себя организация так называемая «Национальная республиканская армия» (НРА).
До новостей о новом рейде РДК на Брянщину Rus.Postimees связался с Денисом Никитиным, чтобы получить комментарий о его заочном аресте в Москве.
- Денис, вас суд в Москве арестовал.
- О, неплохо.
- Можете прокомментировать?
- Ручной суд в преступном государстве что-то там решил. Мне нет до этого никакого дела. Абсолютно.
- Фактически же таким образом признали ваше существование.
- Да.
- Беспокоит ли международный розыск?
- Я пока никуда не собираюсь (улыбается). А власти Украины навряд ли меня отдадут по запросу из РФ.
- Связаны ли эти новости с убийством в Санкт-Петербурге Z-пропагандиста Татарского, он же Фомин? В РФ со вчерашнего вечера известные лица заговорили о «борьбе с террористами».
- Я думаю, что связь [обвинений в адрес командира РДК с заявлениями Кремля о «теракте украинцев» в Петербурге 2 апреля 2023 года] определенная есть. Режим [Путина] отчаянно ищет смыслы этой войны, которые срочно нужно продать стремительно разочаровывающемуся населению. «Демилитаризация, денацификация, защита русских людей, превентивная борьба с НАТО» - все это не работает. Вот решили воспользоваться международным брендом, под названием «терроризм», в надежде на одобрение мирового сообщества. Это под них работа в первую очередь. Но суть в том, что в мировом сообществе уже давно определились, кто террорист: Татарского в немецкой Bild называют Putin’s Hetzer (путинский подстрекатель, или агитатор – прим.ред.) или Haus-Propagandist (домашний, семейный, или личный пропагандист – прим.ред.).
- Малофеев то может спать спокойно (командира РДК заочно арестовали в Москве в том числе по обвинению в попытке покушения на православного бизнесмена Константина Малофеева, который известен как владелец телеканала «Спас» и один из спонсоров пророссийских вооруженных формирований Донбасса – прим.ред.)?
- Я думаю, что Россия стоит на пороге очень серьезного кризиса: социального, политического, экономического. И все, кто отождествляют себя с нынешним режимом, однозначно находятся под угрозой.
В середине марта Денис Никитин дал большое интервью Rus.Postimees, в котором ответил на вопросы тех, кто сомневается в существовании «Русского добровольческого корпуса», который воюет на сторону ВСУ.