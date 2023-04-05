«Приказов взрывать этого черта я ей не давал». Дарья Трепова и другие «убийцы» Владлена Татарского

Про Дарью Трепову известно меньше, чем хотелось бы многим знать. Несколько штрихов к портрету бомбистки сравнительно неоспоримы. По данным СМИ, девушка по меньшей мере один раз привлекалась к административной ответственности в России. Вместе с мужем, членом незарегистрированной в РФ Либертарианcкой партии Дмитрием Рыловым, 24 февраля 2022 года она была задержана на антивоенной акции в Санкт-Петербурге. Рылов получил 9 суток ареста, Трепова - 10.



Однако год спустя девушка уже вела публичную жизнь члена так называемой Z-тусовки, посещая мероприятия глашатаев войны и сотрудничая с их субкультурными торговыми точками. «Скорбящие» фанаты убитого Татарского называют Трепову ЛГБТ-активисткой, призывая к зачисткам от всех подобных. Лица, выдающие себя за ее друзей, говорят, что девушка не интересовалась политикой, предпочитая искусство. Тем не менее, известно, что она регулярно посещала московскую книжную лавку «Листва», известную торговлей Z-литературой, куда даже пристроила на продажу свои открытки с пропагандистскими военными рисунками. СМИ называют такие перемены «вербовкой» и подготовкой к тому, что произошло вечером в воскресенье.