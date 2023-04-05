«Приказов взрывать этого черта я ей не давал». Дарья Трепова и другие «убийцы» Владлена Татарского

Что спустя трое суток после теракта в Петербурге известно про Дарью Трепову, которая подарила бомбу Z-пропагандисту Татарскому, и какие странности накопились в деле об убийстве одного из самых одиозных военкоров РФ?
Rus.Postimees рассказывал, что взрыв на Васильевском острове Санкт-Петербурга в кафе шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прогремел вечером в воскресенье, второго апреля. Герой встречи сторонников развязанной Путиным войны РФ с Украиной, Z-пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), был убит.
Среди обсуждаемых версий случившегося пропагандистами Москвы сразу же была озвучена версия о диверсии украинских спецслужб (Киев эту версию официально опроверг еще в день теракта), анонимные Telegram-каналы допускали участие самого Евгения Пригожина, а сторонники Алексея Навального, на которых спустя сутки указали российские спецслужбы, обвинили в случившемся саму ФСБ.
Утром в понедельник ленты информагентств оказались забиты именем 25-летней петербурженки Дарьи Треповой, которая призналась, что вручила Z-пропагандисту заминированный бюст с его головой. Во вторник девушку арестовали в Москве.
Кто такая Дарья Трепова
Про Дарью Трепову известно меньше, чем хотелось бы многим знать. Несколько штрихов к портрету бомбистки сравнительно неоспоримы. По данным СМИ, девушка по меньшей мере один раз привлекалась к административной ответственности в России. Вместе с мужем, членом незарегистрированной в РФ Либертарианcкой партии Дмитрием Рыловым, 24 февраля 2022 года она была задержана на антивоенной акции в Санкт-Петербурге. Рылов получил 9 суток ареста, Трепова - 10.
Однако год спустя девушка уже вела публичную жизнь члена так называемой Z-тусовки, посещая мероприятия глашатаев войны и сотрудничая с их субкультурными торговыми точками. «Скорбящие» фанаты убитого Татарского называют Трепову ЛГБТ-активисткой, призывая к зачисткам от всех подобных. Лица, выдающие себя за ее друзей, говорят, что девушка не интересовалась политикой, предпочитая искусство. Тем не менее, известно, что она регулярно посещала московскую книжную лавку «Листва», известную торговлей Z-литературой, куда даже пристроила на продажу свои открытки с пропагандистскими военными рисунками. СМИ называют такие перемены «вербовкой» и подготовкой к тому, что произошло вечером в воскресенье.
Нацбол и либерал Сергей Попков
В контексте версии о работе на украинские спецслужбы в анонимных ресурсах всплыло имя Сергея Попкова, который якобы передавал Треповой нечто, связанное с терактом второго апреля. Однако бывший член «Национал-большевистской партии» Эдуарда Лимонова, который в последние годы зарекомендовал себя как либеральный журналист, категорически опроверг эти информационные вбросы.
«Это полная дичь и ад, это ложь. С Дашей Тыковкой я знаком по Twitter, она моя давняя подписчица там и в Telegram-канале, и то, я уже забыл, когда мы последний раз общались. Разумеется, никаких приказов взрывать этого черта я ей не давал, и такого рода операцией я не занимался», - заявил бывший брянский нацбол и в прошлом лидер московского отделения НБП в разговоре с изданием The Insider.
Но поверили далеко не все. Известный эксперт по российским радикалам разных лет Николай Митрохин призывал не отбрасывать имя Попкова в сторону просто потому, что он не признался вслух.
«Версия с Попковым мне кажется вполне реалистичной, поскольку в этой истории должны откуда-то взяться взрывчатка и взрыватель. Думаю, там еще довольно много вылезет всяко-разного. Что примечательно, Попков уже признал, что он автор "Послезавтра" - это такое сетевое издание и ТГ каналы с апологией фашистского негосударственного терроризма. Соответственно, следующие после Путина враги у них - российские либералы. Ну и Попков - это неонацистское РДК, работает там пропагандистом и бойцом», - заметил ассоциированный научный сотрудник центра по изучению Восточной Европы при Бременском Университете, эксперт по истории русского национализма и экстремизма.
Вечный рупор силовиков Петербурга
Версию о кураторе, который извне направлял Трепову, со ссылкой на свои источники в силовых структурах РФ прописал на страницах главного петербургского СМИ «Фонтанка.ру» бывший оперативник уголовного розыска Евгений Вышенков. Его связи в мире силовиков уникальны, хотя он и не обо всем говорит вслух. В случае с Треповой говорит активно. Куратор, от роли которого отрекается господин Попков, дважды отправлял Трепову к Татарскому. Сначала познакомиться, а уже потом - с известным бюстом «в подарок».
«Вернувшись в Петербург, по "телеге" Дарья получила новую цель. Невидимый фронт указал опять идти на встречу с Татарским, но уже на Университетскую набережную. Ее проинструктировали и по посылке. Но не до конца — мол, передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер", а дальше действовать будем мы. А за все за это ей купили авиабилет вечерним рейсом третьего апреля Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят на Украину», - утверждает Вышенков после общения с теми, кто допрашивал Трепову.
В этой картине мира, казалось бы, нет места иным версиям, кроме официальной: спецслужбы Украины и прочие экстремисты. Но роль Треповой, несмотря на всевозможные детали о том, как он подчищала после взрыва свои посты в интернете, корректируют вездесущие анонимные Telegram-каналы.
Безымянные залысины
В среду собеседники популярного канала ВЧК-ОГПУ, чей прогноз о том, как будет выглядеть официальная версия российских спецслужб, полностью подтвердился в начале недели, указали на несколько странностей, которые якобы имели место до взрыва. Около кафе с заседанием фанатов «русского мира» крутилась отнюдь не только Дарья Трепова, видео с перемещениями которой широко разошлись по интернету.
«Как стало известно ВЧК-ОГПУ, внимание оперативников, отсматривавших камеры видеонаблюдения после подрыва Татарского, привлек один момент. Примерно за 20 минут до того, как Дарья Трепова зашла в кафе, оттуда вышел мужчина в фиолетовой футболке и залысинами на голове. Его поведение было странным, он выходил и заходил в заведение, разговаривал на улице по телефону и в процессе выходил прямо на проезжую часть (дошел до середины и развернулся). Потом он вернулся в кафе и в момент взрыва находился внутри помещения. Идентифицировать его пока не удалось, найти тоже. После взрыва он как бы исчез», - сообщил ресурс днем во вторник.
Кто выключил видеокамеры?
Но гораздо более загадочным и совсем не выстраивающимся в «украинскую версию» моментом стало утверждение источников этого Telegram-канала, что большинство камер наружного наблюдения вокруг злополучного кафе на Васильевском острове было отключено с утра второго апреля.
«ВЧК-ОГПУ стало известно о гигантском скандале в расследовании теракта на Университетской набережной. Часть камер, расположенных на пути следования Дарьи Треповой, оказалась отключена с 08.00 до 18.40. На месте происшествия после взрыва работали полным составом оперативники питерской "убойки". Очень скоро им удалось напасть на след дарительницы бюста (тогда еще был известен только ее псевдоним - Настя) и сотрудники "заказной" ОРЧ (подразделение убойного направления, специализирующееся на заказных убийствах) засели за анализ камер видеонаблюдения. И тут выяснилось то, что впоследствии было решено сохранить в строжайшей тайне. По данным ВЧК-ОГПУ, оперативники по сей день располагают только одним полноценным куском видеозаписи с камер на Васильевском острове», - утверждает ресурс.
Специально подключенный оперативниками техник не смог получить доступ к архиву с камер видеонаблюдения в этом районе Петербурга, т.к. исключительно в этом квадрате они, по непонятным причинам, не работали второго апреля почти 10 часов. В способностях украинских хакеров так глубоко залезть в цифровой внутренний мир города Владимира Путина источники ВЧК-ОГПУ сомневаются.
Осознание тюрьмы до пенсии
Пожизненное Треповой не грозит, так как для женщин, обвиняемых по террористическим статьям, ранее в РФ сделали «гуманное» исключение. Но до 30 лет лишения свободы по всем оценкам вполне реальны. Факт передачи бомбы убитому она признала, хоть и отказалась говорить, кто ей ее дал.
Дальнейшие видео от силовиков с Дарьей Треповой в кадре фиксируют девушку, вообще не реагирующую на внешние раздражители, но бормочащую что-то под нос.
И снова Попков
Последним громким новостным сообщением по хронологии событий стало заявление так называемой «Национальной республиканской армии» (НРА), которое появилось в Telegram-канале «Роспартизан», связанном с живущим в Украине бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.
«Мы организовали и осуществили акцию второго апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб», - гласит заявление.
Как отмечает «Медизона», вышеупомянутый «журналист» Роман Попков ранее признавался, что с «командой товарищей-волонтеров» ведет Telegram-канал «Роспартизан».
В августе 2022 года именно «Национальная республиканская армия» брала на себя ответственность за подрыв машины другой пропагандистски войны, Дарьи Дугиной, дочери одного из идеологов войны России с Украиной, философа Александра Дугина. Никаких доказательств существования НРА нет.
Эстонский след
После теракта на Университетской набережной в больницы Петербурга обратились 42 человека. Среди них ранее депортированный из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин. Он успел сообщить своим подписчикам в российской соцсети VK, что чудом выжил после взрыва, находясь всего в трех метрах от эпицентра срабатывания взрывного устройства. После этого у него изъяли телефон «следаки». Судя по комментариям его единомышленников в соцсетях, Чаулин получил сразу несколько ранений.
«У Сергея ранение в бедро, плечо и голову», - написал его коллега по Z-тусовке, член Всемирного клуба петербуржцев и Русского географического общества Владимир Дервенев.
Rus.Postimees продолжит следить за развитием событий вокруг теракта в Санкт-Петербурге, где был убит один из самых одиозных Z-пропагандистов путинской войны Максим Фомин, который после послания Путина чиновникам заявил, что российская армия в Украине «всех убьет» и «всех ограбит».