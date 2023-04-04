Суд в Москве арестовал собеседника Rus.Postimees

«Я потом читал «телефонное интервью с местным жителем», который рассказывал, что мы вытащили пару гражданских лиц из машины. Поставили мужчину на колени и заставляли его кричать "Слава Украине". А этого самого рассказчика «положили на лед и час держали на мушке". Этот "очевидец" рассказал, что он стал замерзать, но мы, естественно, будучи извергами, законченными или конченными злодеями, встать со льда ему не давали. То есть нам было нечем заняться, поэтому мы час держали лежащего на льду человека под прицелом, чтобы он замерзал (улыбается). Ну сколько можно рассказывать про все эти очевидные вещи? Господа пропагандисты забывают, что мы, помимо "лучших образцов натовского вооружения", еще вооружены здравым смыслом, благими идеями и видеокамерами», - говорил командир РДК в разговоре с Rus.Postimees.