Денис Капустин, он же Денис White Rex Никитин, заочно арестован в России после нашумевшего в начале марта рейда русских националистов на территорию Брянской области с территории Украины. Ранее военнослужащий ВСУ дал большое интервью Rus.Postimees.
Суд в Москве арестовал собеседника Rus.Postimees
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина. Мужчину, который с оружием в руках воюет за независимость Украины в рядах ВСУ, обвиняют в организации нашумевшего в начале марта рейда РДК в Брянской области.
Кроме того россиянин, известный по националистической тусовке Москвы первого десятилетия XXI века, обвиняется в попытке подрыва автомобиля православного бизнесмена Константина Малофеева, который известен как владелец телеканала «Спас» и один из спонсоров пророссийских вооруженных формирований Донбасса.
«Капустину, по данным суда, заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК). Он объявлен в международный розыск», - сообщает «Интерфакс».
2 марта 2023 года группа бойцов РДК проникла в два приграничных с Украиной поселка на территории Брянской области. Вооруженные мужчины записали несколько видеороликов на фоне узнаваемых административных зданий с призывами к россиянам присоединяться к вооруженной борьбе с режимом Путина. Российская пропаганда обвинила участников рейда в нападениях на гражданское население, что командир РДК опровергал в интервью Rus.Postimees.
«Если прокрутить новостную российскую ретроспективу того дня, то мы увидим примерно такую динамику "новостей". "В Брянской области захватили заложников". Сколько? Рассказали про шестерых. Но их никто не видел потом. "Диверсанты расстреляли школьный автобус". Потом оказалось, что не было расстрела школьного автобуса. "Убили девочку". "Ранили девочку". "Девочка умерла в больнице". Потом девочка пропала куда-то. Но появился "мальчик Федор". Его "ранили в грудь". Потом "ранили в спину". "Мальчика Федора ранили между ребер". То есть Федора изрешетили», - высмеивал заявления российской пропаганды Денис Капустин (Никитин) в разговоре с Rus.Postimees в середине марта.
«Я потом читал «телефонное интервью с местным жителем», который рассказывал, что мы вытащили пару гражданских лиц из машины. Поставили мужчину на колени и заставляли его кричать "Слава Украине". А этого самого рассказчика «положили на лед и час держали на мушке". Этот "очевидец" рассказал, что он стал замерзать, но мы, естественно, будучи извергами, законченными или конченными злодеями, встать со льда ему не давали. То есть нам было нечем заняться, поэтому мы час держали лежащего на льду человека под прицелом, чтобы он замерзал (улыбается). Ну сколько можно рассказывать про все эти очевидные вещи? Господа пропагандисты забывают, что мы, помимо "лучших образцов натовского вооружения", еще вооружены здравым смыслом, благими идеями и видеокамерами», - говорил командир РДК в разговоре с Rus.Postimees.
Денис White Rex Никитин (Капустин) по версии ФСБ причастен так же к попытке террористического акта «с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области» в августе 2022 года.
Сообщение российских СМИ об объявлении командира «Русского добровольческого корпуса» в международный розыск пришло после того, как спецслужбы России назвали «терактом» громкое убийство Z-пропагандиста Максима Фомина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя убийство пропагандиста, намекнул на физическую ликвидацию лидеров США, Франции и Германии.