Спикер Госдумы намекнул на физическое уничтожение Байдена, Макрона и Шольца

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил лидеров США, Франции и Германии в пособничестве террористам, заявив, что таких людей уничтожают. Агрессивная риторика Москвы звучит после убийства Z-пропагандиста Максима Фомина.
После суток, которые потребовались российским властям на осмысление реакции по воскресному убийству в Санкт-Петербурге Z-пропагандиста Максима Фомина, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил лидеров США, Франции и Германии в поддержке терактов.
«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства. Убита журналистка, политолог Дарья Дугина. Ряд терактов предотвращены ФСБ: в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского», - написал бывший заместитель главы путинской администрации в своем Telegram-канале рано утром во вторник.
После этого Вячеслав Володин заявил, что с такими людьми переговоры не ведутся, а их уничтожают.
«Терроризму нет оправдания. Во всем мире с ним жестко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», - подчеркнул один из лидеров партии «Единая Россия».
В действующем российском уголовном кодексе пособничество терроризму (Статья 205.1 УК РФ) фактически приравнено к самому терроризму (Статья 205 УК РФ). Однако, о смертной казни там речь не идет, так как в России продолжает действовать мораторий на высшую меру наказания. Но в обеих статьях максимальное наказание совпадает – пожизненное лишение свободы.
Аналогичные нормы прописаны и в других связанных с терроризмом статьях: УК РФ Статья 205.3 «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», УК РФ Статья 205.4 «организация террористического сообщества и участие в нем», УК РФ Статья 205.5 «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Заявления Володина прозвучали на фоне истерики пропагандистов менее высокго уровня, которые призывают к зачисткам в РФ любых граждан, сочувствующих Украине, а также после того, как Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом мужества. Точно такой же орден Путин присвоил пропагандистке Дарье Дугиной, которую взорвали в Подмосковье летом 2022 года.
Стоит отметить, что Киев уже несколько месяцев называет Россию «террористическим государством». Эта риторика стала наиболее активной после начала регулярных ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Решения о признании России государством спонсором терроризма ранее приняли парламенты несколько стран. Эстония оказалась последней страной Балтии, которая приняла такое решение.
Вечером 3 апреля Следственный комитет России переквалифицировал громкое убийство Z-пропагандиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, со статьи «убийство» на статью «теракт». Это было сделано через несколько часов после того, как спецслужбы РФ, заявили, что взрыв в кафе шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был «терактом». Позже такие заявления сделали и в Кремле. В национальном антитеррористическом комитете РФ утверждали, что Татарский был взорван по заданию спецслужб Украины при участии сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Официальный Киев сразу после взрыва заявлял о своей непричастности к убийству пропагандиста. Сторонники Навального обвинили в случившемся в центре Петербурге ФСБ.
Во время взрыва пострадал ранее депортированный из Эстонии пророссийский активист Сергей Чаулин. Он успел сообщить в своих социальных сетях, что чудом остался жив, так как находился в трех метрах от места взрыва, после чего у него изъяли телефон «следаки».
Татарский был взорван с помощью гипсового бюста с его головой, который ему подарила на творческом вечере петербурженка Дарья Трепова. Девушка была задержана утром в понедельник. Она призналась, что передала убитому начиненный взрывчаткой бюст. Rus.Postimees 3 апреля сообщал об обсуждаемых в РФ версиях о заказчиках дерзкого преступления, которое произошло в нескольких сотнях метров от квартиры Владимира Путина.
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