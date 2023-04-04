Спикер Госдумы намекнул на физическое уничтожение Байдена, Макрона и Шольца

Заявления Володина прозвучали на фоне истерики пропагандистов менее высокго уровня, которые призывают к зачисткам в РФ любых граждан, сочувствующих Украине, а также после того, как Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом мужества. Точно такой же орден Путин присвоил пропагандистке Дарье Дугиной, которую взорвали в Подмосковье летом 2022 года.



Российские Z-пропагандисты Дарья Дугина и Владлен Татарский. Оба убиты в результате срабатывания взрывных устройств. Фото: telegram

Стоит отметить, что Киев уже несколько месяцев называет Россию «террористическим государством». Эта риторика стала наиболее активной после начала регулярных ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Решения о признании России государством спонсором терроризма ранее приняли парламенты несколько стран. Эстония оказалась последней страной Балтии, которая приняла такое решение.

Вечером 3 апреля Следственный комитет России переквалифицировал громкое убийство Z-пропагандиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, со статьи «убийство» на статью «теракт». Это было сделано через несколько часов после того, как спецслужбы РФ, заявили, что взрыв в кафе шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был «терактом». Позже такие заявления сделали и в Кремле. В национальном антитеррористическом комитете РФ утверждали, что Татарский был взорван по заданию спецслужб Украины при участии сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Официальный Киев сразу после взрыва заявлял о своей непричастности к убийству пропагандиста. Сторонники Навального обвинили в случившемся в центре Петербурге ФСБ.

Во время взрыва пострадал ранее депортированный из Эстонии пророссийский активист Сергей Чаулин. Он успел сообщить в своих социальных сетях, что чудом остался жив, так как находился в трех метрах от места взрыва, после чего у него изъяли телефон «следаки».