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Спикер Госдумы намекнул на физическое уничтожение Байдена, Макрона и Шольца

rus.postimees.ee
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в гостях у президента Ирана Эбрахима Раиси, Тегеран, Иран, 23 января 2023 года. Иран много десятилетий поддерживает террористические группировки в регионе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в гостях у президента Ирана Эбрахима Раиси, Тегеран, Иран, 23 января 2023 года. Иран много десятилетий поддерживает террористические группировки в регионе. Фото: AP / Scanpix

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил лидеров США, Франции и Германии в пособничестве террористам, заявив, что таких людей уничтожают. Агрессивная риторика Москвы звучит после убийства Z-пропагандиста Максима Фомина.

После суток, которые потребовались российским властям на осмысление реакции по воскресному убийству в Санкт-Петербурге Z-пропагандиста Максима Фомина, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил лидеров США, Франции и Германии в поддержке терактов.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства. Убита журналистка, политолог Дарья Дугина. Ряд терактов предотвращены ФСБ: в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского», - написал бывший заместитель главы путинской администрации в своем Telegram-канале рано утром во вторник.

После этого Вячеслав Володин заявил, что с такими людьми переговоры не ведутся, а их уничтожают.

«Терроризму нет оправдания. Во всем мире с ним жестко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», - подчеркнул один из лидеров партии «Единая Россия».
 

Президент РФ Путин и президент Франции Макрон на переговорах в Москве, 27 мая 2017 года.
Президент РФ Путин и президент Франции Макрон на переговорах в Москве, 27 мая 2017 года. Фото: Scanpix

В действующем российском уголовном кодексе пособничество терроризму (Статья 205.1 УК РФ) фактически приравнено к самому терроризму (Статья 205 УК РФ). Однако, о смертной казни там речь не идет, так как в России продолжает действовать мораторий на высшую меру наказания. Но в обеих статьях максимальное наказание совпадает – пожизненное лишение свободы.

Аналогичные нормы прописаны и в других связанных с терроризмом статьях: УК РФ Статья 205.3 «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», УК РФ Статья 205.4 «организация террористического сообщества и участие в нем», УК РФ Статья 205.5 «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Заявления Володина прозвучали на фоне истерики пропагандистов менее высокго уровня, которые призывают к зачисткам в РФ любых граждан, сочувствующих Украине, а также после того, как Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом мужества. Точно такой же орден Путин присвоил пропагандистке Дарье Дугиной, которую взорвали в Подмосковье летом 2022 года.
 

Российские Z-пропагандисты Дарья Дугина и Владлен Татарский. Оба убиты в результате срабатывания взрывных устройств.
Российские Z-пропагандисты Дарья Дугина и Владлен Татарский. Оба убиты в результате срабатывания взрывных устройств. Фото: telegram

Стоит отметить, что Киев уже несколько месяцев называет Россию «террористическим государством». Эта риторика стала наиболее активной после начала регулярных ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Решения о признании России государством спонсором терроризма ранее приняли парламенты несколько стран. Эстония оказалась последней страной Балтии, которая приняла такое решение.

Вечером 3 апреля Следственный комитет России переквалифицировал громкое убийство Z-пропагандиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, со статьи «убийство» на статью «теракт». Это было сделано через несколько часов после того, как спецслужбы РФ, заявили, что взрыв в кафе шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был «терактом». Позже такие заявления сделали и в Кремле. В национальном антитеррористическом комитете РФ утверждали, что Татарский был взорван по заданию спецслужб Украины при участии сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Официальный Киев сразу после взрыва заявлял о своей непричастности к убийству пропагандиста. Сторонники Навального обвинили в случившемся в центре Петербурге ФСБ.

Во время взрыва пострадал ранее депортированный из Эстонии пророссийский активист Сергей Чаулин. Он успел сообщить в своих социальных сетях, что чудом остался жив, так как находился в трех метрах от места взрыва, после чего у него изъяли телефон «следаки».

Татарский был взорван с помощью гипсового бюста с его головой, который ему подарила на творческом вечере петербурженка Дарья Трепова. Девушка была задержана утром в понедельник. Она призналась, что передала убитому начиненный взрывчаткой бюст. Rus.Postimees 3 апреля сообщал об обсуждаемых в РФ версиях о заказчиках дерзкого преступления, которое произошло в нескольких сотнях метров от квартиры Владимира Путина.

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