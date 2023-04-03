«Я был в трех метрах от взрыва». У раненого в Петербурге Чаулина силовики РФ изъяли телефон

Активист Сергей Чаулин, который был ранен во время покушения на российского пропагандиста Владлена Татарского в воскресенье в Санкт-Петербурге, назвал свое спасение чудом. После этого у него отняли телефон российские силовики.

«Друзья к сожалению остаюсь пока без связи, следаки забирают телефон. Других гаджетов у меня нет. При первой возможности выйду в эфир. А пока я в больничке зашитый и самое главное живой. В той ситуации, когда я был в трех метрах от взрыва, это ЧУДО!!!! Значит я еще ему нужен!!!» - написал Чаулин на своей страничке в соцсети VK (сохранена орфография автора – прим.ред.), не уточняя, кому именно он все еще нужен, и что конкретно ему зашили.

Прощаясь со своей аудиторией, ранее депортированный из Эстонии пророссийский активист успел пожелать здоровья всем пострадавшим вместе с ним во время взрыва в кафе шефа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина: «Особенно девушкам, остаться такими же красивыми и добрыми!»

Каких девушек имел в виду Чаулин, так же остается загадкой, потому что, по данным главного петербургского негосударственного СМИ «Фонтанка.ру», в больницах после взрыва остаются либо мужчины, либо взрослые женщины.

После инцидента с Бронзовым солдатом на военном кладбище Таллинна накануне 9 мая 2022 года, когда сын депутата Рийгикогу попытался сточить ордена на монументе, Сергей Чаулин заявлял, что подобные хулиганские действия провоцируют ввод российских войск в Эстонию: «Думаю, что это может привести к очень нежелательным последствиям, так как война с памятниками очень близко к сердцу воспринимается русским населением в Эстонии. При той ситуации в мире, которая сейчас существует, думаю, что это очень негативный посыл к тому, чтобы сюда даже могли войти российские войска. Прошу всех, прекратите вандализм, иначе здесь будет очень плохо».