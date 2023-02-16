Публицист Александр Невзоров прокомментировал высылку из Эстонии в РФ многолетнего местного организатора «бессмертного полка» Сергея Чаулина. Прокремлевского активиста лишили ВНЖ за «разжигание национальной и политической ненависти».
Невзоров про высылку Чаулина в РФ: чисто медицинское действие и акт высокого гуманизма
Rus.Postimees публикует комментарий Невзорова по его Telegram-каналу без купюр.
Начав «зачистку от ваты» - Эстония демонстрирует «деловой подход», обычную логику и удивительное сострадание. Из Эстонии выслан Чаулин, аниматор «бессмертного полка», фанатик «русского мира» и проповедник путинизма.
На фото - Сергей Чаулин бросает последний взгляд на ненавидимый им Запад.
Почему эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма?
Потому что путинизм это идеология ненависти к Западу и его цивилизации. Пребывание в ненавистной западной среде должно доставлять истинному путинисту постоянные страдания и боль.
Чаулин же многократно доказал, что он является настоящим, искренним путинцем. Разумеется, он должен быть немедленно возвращен в родную, российскую реальность. Так что высылка является чисто медицинским действием и должна расцениваться, как неотложная помощь.
Невзоров.
Сам Сергей Чаулин ранее в комментарии Rus.Postimees заявил, что намерен обратиться к юристам, чтобы оспорить аннулирование его вида на жительство в Эстонии.
«Да, у меня серый паспорт и меня не спросили, куда я хочу. Меня просто взяли и депортировали в Россию. Я, например, хочу на Бали, а нет, меня отправили сюда. Мне даже не дали позвонить адвокату, чтобы получить какую-то юридическую поддержку. Сейчас я ищу гостиницу, где меня приютят с моими документами. С серым паспортом, вы представляете? В другой стране, которая меня не ждала и не ждет. Кому я здесь нужен?» – в частности, сказал нам Сергей Чаулин.
Активист не согласен с обвинениями в разжигании ненависти на национальной и политической почве. «Я этого не делал, это обыкновенная ложь, озвученная для того, чтобы убрать правозащитника», - уверен Чаулин.
Стоит напомнить, что после инцидента с Бронзовым солдатом на военном кладбище Таллинна накануне 9 мая 2022 года, когда сын депутата Рийгикогу попытался сточить ордена на монументе, Сергей Чаулин заявлял, что подобные хулиганские действия провоцируют ввод российских войск в Эстонию.
«Думаю, что это может привести к очень нежелательным последствиям, так как война с памятниками очень близко к сердцу воспринимается русским населением в Эстонии. При той ситуации в мире, которая сейчас существует, думаю, что это очень негативный посыл к тому, чтобы сюда даже могли войти российские войска. Прошу всех, прекратите вандализм, иначе здесь будет очень плохо», - заявлял тогда Чаулин.