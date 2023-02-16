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Невзоров про высылку Чаулина в РФ: чисто медицинское действие и акт высокого гуманизма

rus.postimees.ee
Невзоров про высылку Чаулина в РФ: чисто медицинское действие и акт высокого гуманизма
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Александр Невзоров считает высылку Сергея Чаулина из Эстонии актом гуманизма.
Александр Невзоров считает высылку Сергея Чаулина из Эстонии актом гуманизма. Фото: Лидия Невзорова / скриншот YouTube

Публицист Александр Невзоров прокомментировал высылку из Эстонии в РФ многолетнего местного организатора «бессмертного полка» Сергея Чаулина. Прокремлевского активиста лишили ВНЖ за «разжигание национальной и политической ненависти».

Rus.Postimees публикует комментарий Невзорова по его Telegram-каналу без купюр.

Начав «зачистку от ваты» - Эстония демонстрирует «деловой подход», обычную логику и удивительное сострадание. Из Эстонии выслан Чаулин, аниматор «бессмертного полка», фанатик «русского мира» и проповедник путинизма.

На фото - Сергей Чаулин бросает последний взгляд на ненавидимый им Запад.

Фото: telegram-канал Александра Невзорова @nevzorovtv

Почему эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма?

Потому что путинизм это идеология ненависти к Западу и его цивилизации. Пребывание в ненавистной западной среде должно доставлять истинному путинисту постоянные страдания и боль.

Чаулин же многократно доказал, что он является настоящим, искренним путинцем. Разумеется, он должен быть немедленно возвращен в родную, российскую реальность. Так что высылка является чисто медицинским действием и должна расцениваться, как неотложная помощь.

Невзоров.

Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees.
Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин

Сам Сергей Чаулин ранее в комментарии Rus.Postimees заявил, что намерен обратиться к юристам, чтобы оспорить аннулирование его вида на жительство в Эстонии.

«Да, у меня серый паспорт и меня не спросили, куда я хочу. Меня просто взяли и депортировали в Россию. Я, например, хочу на Бали, а нет, меня отправили сюда. Мне даже не дали позвонить адвокату, чтобы получить какую-то юридическую поддержку. Сейчас я ищу гостиницу, где меня приютят с моими документами. С серым паспортом, вы представляете? В другой стране, которая меня не ждала и не ждет. Кому я здесь нужен?» – в частности, сказал нам Сергей Чаулин.

Активист не согласен с обвинениями в разжигании ненависти на национальной и политической почве. «Я этого не делал, это обыкновенная ложь, озвученная для того, чтобы убрать правозащитника», - уверен Чаулин.

Стоит напомнить, что после инцидента с Бронзовым солдатом на военном кладбище Таллинна накануне 9 мая 2022 года, когда сын депутата Рийгикогу попытался сточить ордена на монументе, Сергей Чаулин заявлял, что подобные хулиганские действия провоцируют ввод российских войск в Эстонию.

Сергей Чаулин в 2022 году.
Сергей Чаулин в 2022 году. Фото: Madis Veltman / Postimees

«Думаю, что это может привести к очень нежелательным последствиям, так как война с памятниками очень близко к сердцу воспринимается русским населением в Эстонии. При той ситуации в мире, которая сейчас существует, думаю, что это очень негативный посыл к тому, чтобы сюда даже могли войти российские войска. Прошу всех, прекратите вандализм, иначе здесь будет очень плохо», - заявлял тогда Чаулин.

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