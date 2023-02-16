Невзоров про высылку Чаулина в РФ: чисто медицинское действие и акт высокого гуманизма

Rus.Postimees публикует комментарий Невзорова по его Telegram-каналу без купюр.



Начав «зачистку от ваты» - Эстония демонстрирует «деловой подход», обычную логику и удивительное сострадание. Из Эстонии выслан Чаулин, аниматор «бессмертного полка», фанатик «русского мира» и проповедник путинизма.

На фото - Сергей Чаулин бросает последний взгляд на ненавидимый им Запад.

Фото: telegram-канал Александра Невзорова @nevzorovtv

Почему эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма?

Потому что путинизм это идеология ненависти к Западу и его цивилизации. Пребывание в ненавистной западной среде должно доставлять истинному путинисту постоянные страдания и боль.

Чаулин же многократно доказал, что он является настоящим, искренним путинцем. Разумеется, он должен быть немедленно возвращен в родную, российскую реальность. Так что высылка является чисто медицинским действием и должна расцениваться, как неотложная помощь.

Невзоров.

Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин

Сам Сергей Чаулин ранее в комментарии Rus.Postimees заявил, что намерен обратиться к юристам, чтобы оспорить аннулирование его вида на жительство в Эстонии.